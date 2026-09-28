VIDEO: Adiós Porfirio, el querido gato que se volvió viral por sus excelentes actuaciones

Porfirio, el gato que se ganó el cariño de miles de seguidores de Somos Familia Peluda en redes sociales, murió el pasado 12 de septiembre.

Su compañero humano, Alan Alarcón, lo confirmó varios días después, cuando finalmente pudo hablar de la pérdida.

Alarcón, creador del proyecto y conocido por muchos como El Esclavo, dio la noticia en un video distinto a los que suele publicar.

«Soy Alan Alarcón, creador de Somos Familia Peluda. Algunos de ustedes me conocen como El Esclavo. Este no es un video feliz como los que solemos hacer, y por eso escribí lo que quería decirles, para tratar de ser lo más claro y elocuente posible», expresó por medio del audiovisual publicado el pasado sábado en Instagram.

Explicó, que los problemas de salud de Porfirio, que ya era un gato mayor, empeoraron de forma repentina.

«Algunos de ustedes ya sabían que Porfirio no iba a estar apareciendo en los videos, porque era un gatito ya con varios años. Justamente, dada su edad, como les pasa a los peludos en general, e incluso a nosotros, los humanos, empezó a presentar algunos problemas de salud. Él tenía algunos que habíamos estado tratando de muchas maneras, pero de manera abrupta, de un día para otro, muchas cosas cambiaron», señaló visiblemente afectado por la pérdida.

Luego, bajo el mismo tono de tristeza, agradeció el cariño de la comunidad y justificó la demora en el anuncio.

«El pasado 12 de septiembre, mi bebé Porfirio trascendió. Me parte el alma tener que decirles esto, pero en nombre de mi familia, de todo corazón, les agradezco todo el amor que nos han dado y que le han dado a Porfirio. Justamente por todo ese amor, que realmente sentimos, y porque lo sentimos parte de la familia peluda, nos era muy importante dar esta noticia. Estamos avisando hasta hoy porque no pudimos hacerlo antes. El dolor es abrumador, es indescriptible, y por eso una persona nos ha estado ayudando estos días a manejar las redes», explicó.

PELITOS EN LA ROPA

La relación entre Porfirio y Alarcón era conocida desde hace años. En abril de 2023, ambos participaron en el podcast Pelitos en la Ropa, en una conversación sobre familias multiespecie y convivencia con animales de compañía.

Sus apariciones en los videos hicieron que muchas personas lo reconocieran y asociaran con la alegría que busca transmitir el proyecto.

De hecho, todavía hay material grabado con él y colaboraciones pendientes, y Alarcón dejó abierta la posibilidad de publicarlo.

«Tenemos colaboraciones pendientes y videos que habíamos grabado con él. No sé si los vamos a publicar, pero, bueno, uno nunca sabe. Quizás de repente vean algún video que subimos con él», dijo.