Protege tu corazón: El alimento clave que los cardiólogos piden incluir en la dieta

Cuidar la salud del corazón requiere tomar buenas decisiones en el día a día. Por esta razón, un grupo de cardiólogos recomendó un producto infalible. Se trata del pescado azul, una opción que pocas personas incorporan a su menú semanal.

Esta variedad de alimento se caracteriza por tener grasas saludables distribuidas en todo su cuerpo. Entre las opciones más comunes destacan el salmón, las sardinas y el atún. Los médicos aconsejan consumir al menos dos porciones a la semana.

Los compuestos responsables de proteger las arterias son los ácidos grasos Omega-3. Este nutriente ayuda a reducir los triglicéridos en la sangre. Además, disminuye notablemente la presión arterial y la inflamación de los vasos sanguíneos.

Para quienes no disfrutan del mar, existen excelentes alternativas de origen vegetal. Las semillas de lino, las nueces y la chia son opciones ideales para cubrir esta necesidad nutricional.