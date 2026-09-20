VIDEO: Abrieron las votaciones para la final del Mundial de Comidas de Ibai, así puedes apoyar a Venezuela

El creador de contenidos Ibai Llanos anunció este domingo que están abiertas las votaciones para elegir al campeón del Mundial de Comidas de este año, donde Venezuela y Perú son finalistas. De esta forma estas naciones vuelven a competir en una final culinaria, a través de las redes sociales del streamer.

Llanos informó que a esta competencia se unen más platos tradicionales de estos países. En el caso de Venezuela, no solamente participa el pabellón criollo, sino que se unen la arepa reina pepiada, la cachapa y el plato navideño, compuesto por hallaca, pan de jamón, pernil y ensalada de gallina, acompañados por una malta.

Por Perú, además del ceviche, participan el ají de gallina, el lomo salteado y el pan con chicharrón, junto con la bebida tradicional, la Inca Kola.

Perú clasificó a la final tras vencer al asado con fernet de Argentina, acumulando 1,9 millones de votos.

Mientras que Venezuela aseguró su pase al derrotar al encebollado de Ecuador con 2,3 millones de votos, convirtiéndose en el país más votado de las semifinales.

Como se recordará, Venezuela y Perú llegaron a la etapa final en el Mundial de Desayunos del 2025, con la arepa y el pan con chicharrón, respectivamente. Perú ganó el año pasado y ahora Venezuela busca la revancha.

Las votaciones están abiertas a través de todas las redes sociales de Ibai Llanos, donde puedes ingresar y apoyar los manjares venezolanos con un solo click.