Tendencias

Venezuela rendirá homenaje al poeta español Federico García Lorca con orquesta sinfónica

Caraota Digital
3 Min de Lectura
Venezuela rendirá homenaje al poeta español Federico García Lorca con orquesta sinfónica
Venezuela rendirá homenaje al poeta español Federico García Lorca con orquesta sinfónica

(EFE).- La Orquesta de Cámara Simón Bolívar rendirá homenaje el próximo sábado y domingo en Caracas al poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, uno de los escritores más importantes de la literatura de su país en el siglo XX.

De acuerdo a una nota de prensa, difundida este martes, ‘Lorca como tú quieras sinfónico’ combinará una experiencia escénica en la que confluyen la música flamenca, el canto, el baile y la declamación.

- Publicidad -
Ad image

El espectáculo poético-musical, que fue estrenado en noviembre de 2024 y cuyas entradas están a la venta en plataformas digitales, explora el legado literario de García Lorca y su faceta como compositor de la música de sus obras de teatro, subraya la nota.

«Este año conmemoramos el 90 aniversario de la muerte de Lorca y ese es el marco en el que se desarrolla este primer acto cultural», indicó el embajador de España en Venezuela, Álvaro Albacete.

LEA TAMBIÉN: CÁNCER DE PIEL EN JÓVENES: POR QUÉ CADA VEZ MÁS AFECTADOS Y QUÉ HACER, SEGÚN UN ESPECIALISTA 

El diplomático añadió que desde la embajada se ha hecho una «programación amplia» de eventos que incluyen «una serie de obras de Lorca y sobre Lorca» para recordar la efeméride de su asesinato el 18 de agosto de 1936.

En la obra del sábado participarán Marcia Piña y Roberto Vílchez en el canto y los músicos Luis Freites (contrabajo), Juan Carlos Hernández (percusión), Pedro Chacón (director musical y primera guitarra) y Juan Ernesto Velázquez (segunda guitarra).

En esta ocasión, ‘Lorca como tú quieras sinfónico’, contará con la participación de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar y los arreglos musicales inéditos de Luis Freites y Pedro Chacón, bajo la dirección de Alfredo Rugeles.

Federico García Lorca (1898-1936) fue un prosista español que nació en Fuente Vaqueros, Granada, y desarrolló una obra marcada por la sensibilidad social y el simbolismo.

Fue fusilado al inicio de la Guerra Civil española y se convirtió en un símbolo de la represión y los desaparecidos durante este conflicto.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Mar 16/06
$ USD: 592,51 Bs
EUR: 687,69 Bs
Jojobet GirişnieuwsromabetMadridbetMariobetimajbettaraftarium24justin tvmeritbet girişcasibommaltepe eskortmatbetmatbetcasino siteleriDeneme Bonusu Veren Sitelerpadişahbetimajbetcasibomgrandpashabetbetparkbetpark girişbetpark girişGrandpashabetgrandpashabet girişgrandpashabetGrandpashabetgrandpashabetimajbetCasibomCasibomGrandpashabetПроститутки Бишкекаcasibomgrandpashabetimajbetgrandpashabetcasibomjojobet girişgrandpashabet giriş