Venezuela rendirá homenaje al poeta español Federico García Lorca con orquesta sinfónica

(EFE).- La Orquesta de Cámara Simón Bolívar rendirá homenaje el próximo sábado y domingo en Caracas al poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, uno de los escritores más importantes de la literatura de su país en el siglo XX.

De acuerdo a una nota de prensa, difundida este martes, ‘Lorca como tú quieras sinfónico’ combinará una experiencia escénica en la que confluyen la música flamenca, el canto, el baile y la declamación.

El espectáculo poético-musical, que fue estrenado en noviembre de 2024 y cuyas entradas están a la venta en plataformas digitales, explora el legado literario de García Lorca y su faceta como compositor de la música de sus obras de teatro, subraya la nota.

«Este año conmemoramos el 90 aniversario de la muerte de Lorca y ese es el marco en el que se desarrolla este primer acto cultural», indicó el embajador de España en Venezuela, Álvaro Albacete.

El diplomático añadió que desde la embajada se ha hecho una «programación amplia» de eventos que incluyen «una serie de obras de Lorca y sobre Lorca» para recordar la efeméride de su asesinato el 18 de agosto de 1936.

En la obra del sábado participarán Marcia Piña y Roberto Vílchez en el canto y los músicos Luis Freites (contrabajo), Juan Carlos Hernández (percusión), Pedro Chacón (director musical y primera guitarra) y Juan Ernesto Velázquez (segunda guitarra).

En esta ocasión, ‘Lorca como tú quieras sinfónico’, contará con la participación de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar y los arreglos musicales inéditos de Luis Freites y Pedro Chacón, bajo la dirección de Alfredo Rugeles.

Federico García Lorca (1898-1936) fue un prosista español que nació en Fuente Vaqueros, Granada, y desarrolló una obra marcada por la sensibilidad social y el simbolismo.

Fue fusilado al inicio de la Guerra Civil española y se convirtió en un símbolo de la represión y los desaparecidos durante este conflicto.