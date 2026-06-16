Cáncer de piel en jóvenes: por qué cada vez hay más afectados y qué hacer, según especialista

Especialistas han alertado del aumento de la incidencia del cáncer de piel en los adultos menores de 40 años. Esta sería una consecuencia de la falta de conciencia sobre esta enfermedad y la ausencia de medidas preventivas.

La dermatóloga Leisa Molinari habló con el medio Infobae sobre la situación del cáncer de piel. A diferencia de lo que ocurría hace unos años, cada vez hay más diagnósticos de esta enfermedad entre los adultos jóvenes.

Molinari recordó que en el pasado se asociaba el cáncer de piel con personas mayores, pero «se están viendo pacientes incluso menores de 30 o de 40 años». La experta consideró que esto ocurre especialmente por la ausencia de prevención.

«La mayor exposición solar, los cambios en los hábitos al aire libre y la falta de protección adecuada explican el gran crecimiento que se está dando con esta enfermedad», explicó la especialista.

Molinari subrayó que la piel evidencia los signos del daño solar. «Si comparas la piel de tu rostro con la piel de tu abdomen, te das cuenta la diferencia del impacto del Sol», a la vez que subrayaba que las manchas no se deben a la edad.

PREVENCIÓN AL CÁNCER DE PIEL

Aunque la especialista reconoció que hay cierto avance en la conciencia social, lamentó que todavía falta mucho por hacer. «Elige la sombra. Si puedes hacer un deporte fuera de los horarios picos, eso te cambia», indicó.

Molinari consideró que la prevención al cáncer de piel pasa por cuatro claves. Se trata de usar sombrero, ropa adecuada y protector solar, a la vez que se evitan las camas solares, que ya están prohibidas en países como Brasil.

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«Es mucho más barato prevenir que tratar el cáncer de piel», apuntó Molinari, quien negó que el bronceado sea saludable. «Se da porque la piel detectó un daño. Y ese daño, a la larga, la modificación del ADN, genera células atípicas, viene el cáncer de piel», sentenció.

Molinari concluyó que se deben desmontar mitos como que el bronceado sea positivo para el cuerpo o que sea necesario para obtener la vitamina D, alegando que «se absorbe con tres minutos de exposición diaria involuntaria al Sol, ya la estás creando».