Venezolanos celebran este 12Sep el Día Mundial de la Arepa: ¿Cuál es el origen de esta tradición?

Venezolanos tanto dentro como fuera del país celebran este 12 de septiembre el Día Mundial de la Arepa, una jornada dedicada a homenajear al plato más representativo de la tradición culinaria en el país.

La propuesta tuvo su origen en 2012 y desde entonces se le rinde tributo cada segundo sábado de septiembre. El establecimiento de esta efeméride no obedece a un decreto gubernamental, sino a una iniciativa de la sociedad civil.

La elaboración de la arepa se remonta a la era precolombina, heredada de etnias indígenas como los cumanagotos —pertenecientes a la familia caribe en el oriente del territorio—, quienes sembraban, pilaban y procesaban el grano para confeccionar discos cocidos de masa de maíz.

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La gran transformación en su elaboración ocurrió en 1954, cuando el ingeniero venezolano Luis Caballero Mejías patentó la fórmula de la harina de maíz precocida, comercializada en sus inicios bajo la marca La Arepera.

Posteriormente, en 1960, la empresa Alimentos Polar adquirió la patente de la Harina P.A.N. e impulsó su producción masiva a nivel industrial, facilitando el acceso al producto procesado a escala nacional e internacional.

EL ORIGEN DEL DÍA MUNDIAL DE LA AREPA

En julio de 2012, los voceros de la organización Venezolanos en el Mundo (VenMundo) —Rafael Mourad, Luisana La Cruz y Tony De Viveiros— buscaron una vía para conectar a la diáspora venezolana en el exterior y promover la identidad cultural.

Para lograrlo, organizaron el primer «Arepazo Mundial», una iniciativa que obtuvo un éxito inmediato y una masiva receptividad en diversas ciudades del mundo.

Debido al impacto alcanzado en esa primera convocatoria, la organización decidió fijar formalmente a partir de 2013 el segundo sábado de septiembre como la fecha de celebración del Día Mundial de la Arepa.

VenMundo surgió originalmente en marzo de 2011 con el propósito de incentivar la participación ciudadana de los migrantes. Sin embargo, al mapear la presencia de la comunidad venezolana en el globo, los promotores constataron la proliferación de emprendimientos gastronómicos y el profundo arraigo del plato nacional como símbolo de identidad.

Ese vínculo cultural impulsó la consolidación del Día Mundial de la Arepa, rindiéndole homenaje al ícono de la cocina venezolana.