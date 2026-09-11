Conoce cuáles son las principales redes sociales que consumen horas sueño en niños y jóvenes

Encuesta reveló preocupación por el impacto de las redes sociales en menores, ya que la misma precisó que más del 93 % de los consultados señalaron interrupciones del sueño en niños, niñas y adolescentes.

La encuesta digital realizada por DatosUN entre el pasado 28 de agosto y el 4 de septiembre, en la cual participaron 407 personas, reveló que el 93,8 % de los encuestados ha notado que los menores interrumpen sus horas de descanso o sueño por permanecer conectados a las redes sociales, ya sea con frecuencia (80,3 %) o de forma ocasional (13,5 %), frente a un 6,1% que casi nunca o nunca lo ha percibido.

El hallazgo se suma al patrón de conexión diaria registrado entre los menores: el 92,1 % de los encuestados los observa conectados a diario, ya sea por más de tres horas (78,1 %) o entre una y tres horas (14,0 %), frente a apenas un 7,9 % que los mira hacerlo solo de forma ocasional o casi nunca.

Al consultar qué cambio actitudinal notan con mayor frecuencia en los menores cuando se les restringe el uso del celular, el 59,5 % indicó irritabilidad o frustración inmediata, frente a un 27,8 % que percibe ansiedad por revisar notificaciones.

Solo el 9,3 % observó una aceptación progresiva hacia otras actividades, y un 3,4 % adicional nota indiferencia. En conjunto, el 87,3 % de los encuestados percibe una reacción negativa inmediata ante la restricción.

¿QUÉ GENERA ENGANCHE A LAS REDES?

Sobre qué función de las redes sociales genera mayor enganche en los menores, el 57 % de los encuestados eligió el contenido en formato de video corto —Reels y TikToks—, muy por encima del algoritmo de scroll infinito (26,3 %).

Le siguen la búsqueda de validación mediante ‘me gusta’ y comentarios (9,3 %) y las notificaciones constantes en pantalla (7,4 %).

En cuanto a la responsabilidad de prevenir la adicción a las redes sociales en menores, el 68,3 % de los encuestados la atribuyó a los padres o tutores legales.

Le siguen, en un empate exacto, las propias empresas tecnológicas y el gobierno u organismos reguladores, con 15,0% cada uno, mientras que solo el 1,7 % atribuyó esa responsabilidad al sistema educativo.

Sobre la medida más efectiva para reducir la adicción digital en menores, el 35,4 % de los encuestados prefiere establecer límites de tiempo o zonas libres de pantallas en el hogar, frente a un 30,2 % que apuesta por prohibir el uso de smartphones a menores de cierta edad.

Luego vienen la implementación de aplicaciones de control parental (20,9 %) y los talleres educativos sobre uso responsable en las escuelas (13,5 %).