Venenosos y agresivos: Estos son los 10 peces más peligrosos del mundo

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
El planeta Tierra cuenta con miles de especies de peces en todos los océanos y mares. Sin embargo, hay varios ejemplares que son especialmente peligrosos para los seres humanos y se pueden encontrar en ríos, mares y hasta lago.

La enciclopedia Britannica indica que algunos peces son peligrosos por su veneno, mientras que otros por su agresividad o mecanismos de ataque. A continuación podrás conocer el listado de algunos de los ejemplares más peligrosos del mundo.

LISTADO DE PECES:

Pez globo: habita especialmente en mares cálidos y templados, aunque se puede conseguir en agua dulce. El riesgo de estos peces radica en la tetrodotoxina, una toxina altamente tóxica que está en sus órganos y puede causar la muerte hasta en cantidades pequeñas.

León rojo: estos peces son originarios del Indopacífico, pero colonizaron el Atlántico Occidental. Especialistas alertan que el veneno que tiene en sus espinas puede causar intenso dolor y complicaciones sistémicas.

Tiburón blanco: es reconocido como uno de los principales depredadores del mundo. Es el protagonista de la mayor parte de los ataques no provocados de tiburones a humanos, aunque la tasa de mortalidad depende de cada región.

Piraña: se trata de unos peces con potentes mandíbulas y dientes afilados, los cuales habitan en América del Sur. Aunque los ataques masivos son raros, representan un severo riesgo cuando se sienten amenazados o escasean sus alimentos.

Candirú: este pequeño bagre parásito vive en el Amazonas y su peligro radica en su capacidad para penetrar en cavidades corporales en animales o humanos. Esto provoca severas lesiones dolorosas.

Morenas: se trata de distintas especies de anguilas presentes en mares tropicales y subtropicales. Estos peces pueden causar severas heridas cuando se sienten amenazados, gracias a su poderosa mandíbula y dientes afilados.

Pez tigre: habitan en ríos africanos y destacan por su agresividad y velocidad. Sus dientes en forma de daga sobresale de su boca, convirtiéndose en uno de los peces de agua dulce más temidos en África.

Pez piedra: se encuentra en aguas poco profundas de los océanos Índico y Pacífico. Estos peces son difíciles de distinguir entre las rocas y los corales y, al pisarlo, inyecta un fuerte veneno que causa dolor intenso y hasta la muerte.

Anguila eléctrica: estos peces habitan en los ríos de América del Sur y atacan a sus presas con una descarga eléctrica de hasta 650 voltios. Puede llegar a aturdir a una persona adulta y, en casos más graves, genera serias complicaciones.

Mantarraya: a pesar de que no ataca regularmente a los humanos, tiene espinas urticantes en la cola. Al manipular o pisar a estos animales, puede responder agresivamente.

