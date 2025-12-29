¿Vas a pasar Año Nuevo sin un ser querido? Estas son las recomendaciones de un psicólogo

Las fiestas decembrinas, tanto Navidad como Año Nuevo, son un momento de reencuentro y unidad familiar. Sin embargo, la ausencia de un ser querido destaca el vacío que dejó esta persona, pudiendo generar tristeza y dolor en medio de las celebraciones.

De acuerdo a especialistas consultados por Infobae, el proceso de duelo puede generar distintas emociones, como enojo, incredulidad, culpa o tristeza profunda. Todo esto puede afectar el bienestar emocional o físico, especialmente durante las fiestas.

Los psicólogos detallaron que no hay una manera específica de afrontar el duelo y cada persona lo afronta de manera diferente. En ese sentido, ante las fiestas decembrinas, brindaron varios consejos.

CONSEJOS PARA LAS FIESTAS

Autocompasión: expertos insisten en la necesidad de ser menos autoexigente y más autocompasivo durante estas fiestas. Por tanto, las personas se deben permitir sentirse mal o triste, sin sentir culpas o frustración.

Retirar fotos y pertenencias: no se trata de eliminar estos recuerdos, sino evitar tener el espacio lleno de aspectos que generan nostalgia o dolor. Es crucial conectarse con el contexto y no obstaculizar el proceso de duelo.

Hablar: especialistas instan a expresar los sentimientos, incluso aquellos que parecen inadecuados en el contexto de las fiestas, lo que ayuda a procesar la pérdida y no sentirse solo durante diciembre.

Reconectar con actividades: aquellos que están en duelo deben tomar hábitos o hobbies que les permitan acercarse a una expresión vital y que brinden placer.

No tener vergüenza: es crucial que las personas puedan expresar sus sentimientos sin miedo o dudas durante estas fiestas.

Ayuda profesional: aunque los especialistas pueden brindar distintos consejos en estas fiestas, es relevante buscar apoyo psicológico si el proceso de duelo se perpetúa o se alarga en exceso.

Autocuidado: los expertos concluyeron que las personas deben estar centradas en los aspectos fundamentales de la salud diaria. Esto incluye comer bien, tomar medicamentos (si es necesario) y dormir de forma adecuada.