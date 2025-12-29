Tendencias

¿Vas a pasar Año Nuevo sin un ser querido? Estas son las recomendaciones de un psicólogo

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Las fiestas decembrinas, tanto Navidad como Año Nuevo, son un momento de reencuentro y unidad familiar. Sin embargo, la ausencia de un ser querido destaca el vacío que dejó esta persona, pudiendo generar tristeza y dolor en medio de las celebraciones.

Contents

De acuerdo a especialistas consultados por Infobae, el proceso de duelo puede generar distintas emociones, como enojo, incredulidad, culpa o tristeza profunda. Todo esto puede afectar el bienestar emocional o físico, especialmente durante las fiestas.

Leer Más

EN VIDEO: Cápsula Dragon amerizó con éxito tras cinco días en el espacio de la misión Polaris Dawn
PREOCUPANTE DESPLOME | Precio del Bitcoin volvió a caer por debajo de los 20.000 dólares
EN VIDEOS: Santa de la Cota Mil apareció como cada 1Dic para darle la bienvenida a la Navidad

Los psicólogos detallaron que no hay una manera específica de afrontar el duelo y cada persona lo afronta de manera diferente. En ese sentido, ante las fiestas decembrinas, brindaron varios consejos.

CONSEJOS PARA LAS FIESTAS

Autocompasión: expertos insisten en la necesidad de ser menos autoexigente y más autocompasivo durante estas fiestas. Por tanto, las personas se deben permitir sentirse mal o triste, sin sentir culpas o frustración.

Retirar fotos y pertenencias: no se trata de eliminar estos recuerdos, sino evitar tener el espacio lleno de aspectos que generan nostalgia o dolor. Es crucial conectarse con el contexto y no obstaculizar el proceso de duelo.

Hablar: especialistas instan a expresar los sentimientos, incluso aquellos que parecen inadecuados en el contexto de las fiestas, lo que ayuda a procesar la pérdida y no sentirse solo durante diciembre.

Reconectar con actividades: aquellos que están en duelo deben tomar hábitos o hobbies que les permitan acercarse a una expresión vital y que brinden placer.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RECIBIÓ LLAMADA ANÓNIMA DICIÉNDOLE QUE SU ESPOSA ESTABA EN UN HOTEL CON OTRO HOMBRE Y AL LLEGAR RECIBIÓ LA SORPRESA DE SU VIDA

Aunque las fiestas pueden generar tristeza en medio del duelo, también es una oportunidad para reconectar con la familia. Foto: Archivo

No tener vergüenza: es crucial que las personas puedan expresar sus sentimientos sin miedo o dudas durante estas fiestas.

Ayuda profesional: aunque los especialistas pueden brindar distintos consejos en estas fiestas, es relevante buscar apoyo psicológico si el proceso de duelo se perpetúa o se alarga en exceso.

Autocuidado: los expertos concluyeron que las personas deben estar centradas en los aspectos fundamentales de la salud diaria. Esto incluye comer bien, tomar medicamentos (si es necesario) y dormir de forma adecuada.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro pero que la llamada fue infructuosa
Trump dice que habló «muy recientemente» con Maduro pero que la llamada fue infructuosa
Venezuela
Las espeluznantes fotos de un hombre que fue hallado colgando de un poste de alta tensión en Ciudad Bolívar
Sucesos
La conmovedora historia de los novios venezolanos que murieron en Tenerife: Amaban a los animales y las motos
Mundo