Recibió llamada anónima diciéndole que su esposa estaba en un hotel con otro hombre y al llegar recibió la sorpresa de su vida

Valentín Romero
Foto: Capturas de video

Un hombre protagonizó una particular escena en Brasil, luego de recibir una llamada anónima diciéndole que su esposa se encontraba en un hotel con otro hombre, pero todo formaba parte de una sorpresa por la celebración de su cumpleaños.

Tras recibir la llamada el hombre fue al hotel a comprobar si su mujer lo engañaba y las cámaras del lugar grabaron la secuencia que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Al llegar al establecimiento, su preocupación aumentó al reconocer su propio vehículo estacionado enfrente del lugar. Convencido de que la advertencia era cierta, apuró el paso e ingresó a la habitación preparado para enfrentar una escena dolorosa, pero todo quedó para la anécdota.

La secuencia quedó grabada por diversas cámaras de seguridad del recinto, donde puede verse al hombre correr desde la calle hasta la habitación, temiendo lo peor, según lo reseñado por El Heraldo de México.

Sin embargo, al abrir la puerta se encontró con una sorpresa inesperada: su esposa y varios amigos lo estaban esperando con globos, aplausos y una decoración especial para festejar su cumpleaños. Todo había sido parte de una broma organizada para celebrarlo.

EL HOMBRE TARDÓ EN COMPRENDER LO QUE SUCEDÍA

Una de las cámaras muestra el momento exacto en el que el hombre entra a la habitación y queda inmóvil durante algunos segundos, visiblemente confundido, hasta comprender lo que estaba ocurriendo.

Lo que parecía terminar en una escena de infidelidad terminó en una celebración que generó debate en redes sociales, entre quienes cuestionaron la broma y quienes destacaron la originalidad del festejo.

