Tendencias

Un barco de más de un siglo de antigüedad fue convertido en un hotel de lujo con más de 100 habitaciones

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

La embarcación de vapor SS Medina zarpó por primera vez en 1914 de un astillero de Virginia, en Estados Unidos. Más de un siglo después, el empresario singapurense Eric Saw compró el que ahora es el barco de pasajeros más antiguo del mundo.

Tabla de Contenido

El barco ha tenido varios nombres y ha pasado por varios episodios. Todo comenzó como una embarcación de vapor, pero con el paso de los años fue reclutado durante la Segunda Guerra Mundial, luego se convirtió en un crucero y hasta fue una biblioteca flotante.

Leer Más

Revelan imágenes inéditas del Titanic en el fondo del océano a propósito del 25 aniversario de la película
Registran en video la preocupante caída de cinco metros de dos trapecistas argentinos en pleno show
EN VIDEO | Revelan dos «cuerpos» de posibles extraterrestres en plena audiencia ante diputados en México

Tras una larga historia, el barco llegó a la isla tropical de Bintan, en Indonesia, reconocida por sus resorts y playas paradisíacas. Durante los últimos 15 años, Eric Saw invirtió unos 18 millones de dólares para convertirlo en un hotel de lujo.

Foto: cortesía

«Si no tuviera este proyecto, tal vez tendría un Ferrari y un Lamborghini en casa, y estaría navegando por el mundo cada año con mi familia», explicó el empresario a CNN desde el restaurante del barco.

EL BARCO ESTÁ EN TIERRA

Después de tener varios nombres, el barco ahora es llamado Doulos Phos (Sirviente de la Luz, en griego). Se encuentra sobre una lengua de tierra firma en forma de ancla que fue recuperada precisamente para el proyecto.

Foto: cortesía

En el interior del barco, hay 100 habitantes y suites. Aunque todavía cuenta con los ojos de buey como ventanas, su hélice y pesadas puertas metálicas, ahora funciona como un lujoso hotel en el mar de China meridional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: APPLE DIRÁ «ADIÓS» A VARIOS DISPOSITIVOS: ¿CUÁLES SON LOS ÚNICOS IPHONE QUE PODRÁN ACTUALIZAR A IOS 26?

El hotel abrió sus puertas en 2019, pero todo se vio empañado por la pandemia de la COVID-19. No fue hasta 2023, cuando se abrieron completamente las fronteras, que comenzó a operar con normalidad.

Foto: cortesía

A pesar de que de legalmente es un edificio, el empresario busca que los huéspedes se sientan en un barco que sigue navegando. En tal sentido, el personal es llamado «tripulación» y a las habitaciones se les conoce como «camarotes».

Foto: cortesía

El empresario logró salvar al barco del desguace y asegura que buscaba preservar el patrimonio. «Sentimos que podíamos conservar el legado de la embarcación», sentenció.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Esta acción forma parte de una política de “vigilancia continua” implementada por la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, desde su regreso al poder en enero de este año.
Trump no da tregua: Revisan visas de más de 55 millones de personas para «revocar o deportar»
EEUU
En una decisión que ha sacudido al mercado gamer estadounidense, Sony anunció un aumento de $50 dólares en el precio de todos los modelos de la PlayStation 5.  
Aranceles de Trump «causan caos» entre los ‘gamer’ por el inesperado aumento de precio de popular consola
EEUU
En Bolívar: Indígena fue acribillado por dos hermanos en presunta «venganza»
Horror en Carabobo por el siniestro hallazgo que hicieron en plena vía pública
Sucesos