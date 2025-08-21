Apple dirá «adiós» a varios dispositivos: ¿Cuáles son los únicos iPhone que podrán actualizar a iOS 26?

Apple anunció oficialmente que la próxima actualización de su sistema operativo, iOS 26, dejará de ser compatible con algunos modelos de iPhone.

Esta decisión marca el fin del soporte para dispositivos más antiguos, que ya no podrán acceder a las nuevas funciones y mejoras de seguridad, reseñó Infobae.

Durante la conferencia de desarrolladores WWDC 2025, la compañía no anunció una fecha exacta de lanzamiento, pero confirmó que la actualización estará disponible en otoño del hemisferio norte (primavera en el sur), siguiendo la tradición de estrenar el software junto con los nuevos modelos de iPhone.

MODELOS DE IPHONE QUE NO RECIBIRÁN iOS 26

A partir de iOS 26, Apple dejará de dar soporte a los siguientes modelos de iPhone que permanecerán en la última versión de iOS 18:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

MODELOS DE IPHONE COMPATIBLES CON iOS 26

Estos dispositivos sí podrán actualizarse a iOS 26 y disfrutar de las nuevas funciones y mejoras que ofrece la actualización:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª generación y posteriores)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iOS 26: UN REDISEÑO CON IA INTEGRADA

El cambio más visible en esta nueva actualización de Apple será el rediseño gráfico, pero la gran apuesta realmente está en la inteligencia artificial. Con Apple Intelligence, la compañía refuerza funciones avanzadas como la traducción en vivo durante llamadas o la generación de imágenes personalizadas, que estarán disponibles directamente desde el iPhone sin necesidad de instalar aplicaciones externas.

Otras herramientas pensadas para mejorar la productividad y la comunicación también fueron incluidas y mantienen en el top las expectativas de los usuarios, entre esas están: