Apple dirá «adiós» a varios dispositivos: ¿Cuáles son los únicos iPhone que podrán actualizar a iOS 26?

Apple anunció oficialmente que la próxima actualización de su sistema operativo, iOS 26, dejará de ser compatible con algunos modelos de iPhone.
Esta decisión marca el fin del soporte para dispositivos más antiguos, que ya no podrán acceder a las nuevas funciones y mejoras de seguridad, reseñó Infobae.
Durante la conferencia de desarrolladores WWDC 2025, la compañía no anunció una fecha exacta de lanzamiento, pero confirmó que la actualización estará disponible en otoño del hemisferio norte (primavera en el sur), siguiendo la tradición de estrenar el software junto con los nuevos modelos de iPhone.
MODELOS DE IPHONE QUE NO RECIBIRÁN iOS 26
A partir de iOS 26, Apple dejará de dar soporte a los siguientes modelos de iPhone que permanecerán en la última versión de iOS 18:
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
MODELOS DE IPHONE COMPATIBLES CON iOS 26
Estos dispositivos sí podrán actualizarse a iOS 26 y disfrutar de las nuevas funciones y mejoras que ofrece la actualización:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2ª generación y posteriores)
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
iOS 26: UN REDISEÑO CON IA INTEGRADA
El cambio más visible en esta nueva actualización de Apple será el rediseño gráfico, pero la gran apuesta realmente está en la inteligencia artificial. Con Apple Intelligence, la compañía refuerza funciones avanzadas como la traducción en vivo durante llamadas o la generación de imágenes personalizadas, que estarán disponibles directamente desde el iPhone sin necesidad de instalar aplicaciones externas.
Otras herramientas pensadas para mejorar la productividad y la comunicación también fueron incluidas y mantienen en el top las expectativas de los usuarios, entre esas están:
- Revisión de Llamadas: Permite que el iPhone atienda automáticamente números desconocidos y muestre quién llama y con qué motivo.
- Filtrado de spam de llamadas: Promete reducir el número de interrupciones innecesarias.
- Asistente de Llamada en Espera: Pensado para gestiones con call centers, el teléfono mantiene tu lugar en la fila y te avisa cuando hay un agente disponible.
- Mensajes: Los chats grupales suman la posibilidad de crear encuestas y personalizar fondos de conversación
- Mapas: La aplicación ahora aprende las rutas más frecuentes del usuario y alerta con anticipación sobre posibles retrasos.
- Apple Music: La nueva función AutoMix mezcla canciones automáticamente como un DJ, además de incorporar traducción de letras en tiempo real.