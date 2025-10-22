¿Tuviste un sueño sexual? La ciencia reveló algunas claves para entenderlo

Muchas personas habrán tenido alguna vez un sueños sexuales, los cuales pueden generar desde desconcierto hasta una gran curiosidad. Un estudio reveló que no son solo deseos inconscientes, sino que tienen un significado mucho más profundo.

Una investigación de 2019 reveló, tras evaluar los sueños de 3.000 adultos, el 18% de los casos reportados tenían contenido erótico. Por otra parte, otro estudio reveló que más de la mitad de estudiantes universitarios de Estados Unidos tuvo sueños de este tipo.

Antonio Zadra, profesor de psicología, recordó que los sueños, independientemente de su contenido, no deben tomarse de forma literal. En tal sentido, no existe una correspondencia directa entre lo que ocurre en un sueño y su significado real.

«Los sueños relacionados con el sexo pueden ser metáforas de la intimidad, de cómo nos perciben los demás, o reflejar tensiones y barreras en las relaciones», añadió Zadra en una entrevista con la revista Times.

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

La psicología de los sueños indica que la frecuencia de los sueños eróticos podría estar vinculado con el tiempo que una persona diariamente a las fantasías sexuales. Sin embargo, no siempre es así.

Zadra, por su parte, apoya la teoría de que la continuidad de los sueños reflejan preocupaciones y pensamientos en el día a día. Estas experiencias podrían reflejar deseos ocultos o necesidades emocionales.

Gary Toub, psicólogo clínico, estos sueños «buscan ayudar a las personas a sentirse más completas, mostrando piezas faltantes de sí mismas». Para el experto, tener esta clase de contenidos eróticos pueden simbolizar la unión de diferentes partes de la personalidad.

Dependiendo de cada caso, los sueños eróticos podrían indicar un deseo de desarrollar la creatividad, espiritualidad, compasión o hasta la autoridad. Además, pueden tener una vinculación con la búsqueda del crecimiento personal.