FOTOS: El impactante parecido físico de un ave asiática con ‘Chimuelo’ de ‘Cómo entrenar a tu dragón’

La franquicia de Cómo entrenar a tu dragón ha sido uno de las producciones animadas más populares de las últimas dos décadas. Uno de los aspectos más interesantes de estas películas es Chimuelo, es enternecedor dragón que las protagoniza.

Curiosamente, hay un ave que tiene un gran parecido físico con Chimuelo. Se trata del Chotacabras Orejudo Grande, que habita en los bosques del sudeste asiático, en país como Tailandia, Vietnam, Indonesia y Filipinas.

De acuerdo a medios especializados, esta ave mide unos 40 centímetros de largo y pesa, aproximadamente, 150 gramos. Una de sus principales características son los pequeños penachos en la parte posterior de su cabeza.

Justamente estos penachos son los que le dan un destacable parecido con Chimuelo, puesto que parecen las orejas del dragón. A esto se suma un plumaje de tonos grisáceos y ocres que le dan un aspecto de reptil.

CHIMUELO VIRAL

Esta ave era reconocida en el mundo científico, pero había pasado desapercibida para el público general. Apenas algunos internautas se percataron de su parecido con Chimuelo, no tardó en viralizarse en redes sociales.

En cuestión de días, esta curiosa ave ganó gran popularidad y miles de internautas han señalado las semejanzas con Chimuelo. Incluso, algunos fanáticos sospechan que los creadores de la franquicia se inspiraron en el Chotacabras Orejudo Grande.

La primera película de Cómo entrenar a tu dragón llegó a las salas de cine en 2010, con dos secuelas estrenadas en 2014 y 2019. Además, este año fue estrenada una versión live action de la primera cinta.