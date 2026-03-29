Las tres «profesiones que están seguras» frente al avance de la IA, según Bill Gates

En el vertiginoso avance de la era digital, la Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una promesa de ciencia ficción para convertirse en el motor de una nueva revolución industrial. Ante este panorama, Bill Gates, una de las voces más autorizadas en tecnología y filantropía, ha compartido una visión que mezcla la cautela con el pragmatismo: la IA transformará la forma en que trabajamos, pero no podrá sustituirlo todo.

Según el fundador de Microsoft, existen tres sectores fundamentales que no solo sobrevivirán al auge de la automatización, sino que se convertirán en los pilares de la economía del futuro: el desarrollo de software, la investigación científica y la industria energética.

Para el magnate, el desarrollo de software es el lenguaje que construye el mundo actual. Aunque la IA ya es capaz de escribir código básico, Gates sostiene que el diseño de sistemas complejos y la arquitectura de soluciones tecnológicas seguirán requiriendo del criterio y la supervisión humana.

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«Alguien debe decirles a las máquinas qué hacer y cómo mejorar», ha sugerido en diversas intervenciones sobre el desarrollo e impacto de la IA.

En segundo lugar, la investigación científica se presenta como un terreno fértil. La IA puede procesar datos a velocidades sobrehumanas, pero carece de la intuición y la curiosidad necesaria para formular preguntas disruptivas.

La biotecnología y la medicina son áreas donde la colaboración entre humanos y algoritmos acelerará curas y descubrimientos científicos, de acuerdo a lo reseñado por Infobae.

Finalmente, la energía se posiciona como el recurso crítico, ya que la infraestructura necesaria para alimentar los centros de datos de la IA consume cantidades masivas de electricidad.

Gates asegura que quienes trabajen en la transición hacia energías limpias y sostenibles tendrán un empleo garantizado, pues la tecnología solo puede crecer si hay energía que la sostenga.

PROFESIONES SUSCEPTIBLES A DESAPARECER

En contraste, estudios recientes de Microsoft identifican a los intérpretes y traductores como los profesionales más vulnerables a la automatización, con un 98% de desplazamiento con tecnologías de IA.

Les siguen historiadores, matemáticos, editores de texto y escritores, todos con niveles altos de exposición. Sin embargo, esto no significa que estas profesiones vayan a desaparecer, sino que las tareas susceptibles de automatización serán absorbidas por sistemas inteligentes, obligando a los profesionales a adaptarse e integrar nuevas herramientas para mantener su competitividad.

El mensaje de Gates y de otros expertos del sector es claro: el futuro del empleo no será uniforme y dependerá del equilibrio entre automatización y capacidades humanas. La creatividad, la toma de decisiones complejas y la experiencia práctica continúan siendo ventajas competitivas frente a la inteligencia artificial.

CAMBIO DE PARADIGMAS

A pesar de su advertencia, Gates no mantiene una postura pesimista, por el contrario el empresario tecnológico visualiza a la IA como un «copiloto» capaz de eliminar las tareas más tediosas de cualquier oficio.

Sin embargo, su mensaje es claro para las nuevas generaciones: la especialización técnica y la capacidad de adaptarse a estas herramientas serán las llaves para mantener la relevancia laboral en un mundo cada vez más automatizado.