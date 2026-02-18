¿Trastorno o fenómeno social? Todo lo que debes saber sobre los therian y por qué son tendencias en internet

En las últimas semanas las redes sociales han estado plagadas de los denominados therian, jóvenes que aseguran identificarse como animales no humanos, lo que ha desatado una ola de memes y debates.

Aunque muchos se están identificando como therian para estar a la moda, únicamente por tratarse de una tendencia viral, lo cierto es que la identidad therian no es nada nueva.

Los verdaderos therian se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano. En algunos casos puede tratarse como un fenómeno social o incluso cultural. Esto no implica una transformación física ni la creencia de poseer un cuerpo distinto, sino una vivencia interna de identidad.

Quienes se reconocen como therian aseguran que su vínculo con un animal específico, conocido como teriotipo, es involuntario y duradero. Esta conexión se manifiesta tanto en rutinas físicas y emociones como en detalles simbólicos, por ejemplo, el uso de collares, colas o máscaras.

El termino therian proviene del inglés therianthropy, que a su vez deriva del griego antiguo therion, que quiere decir bestia o animal salvaje; y ánthropos, que significa: humano. Por lo que therian se traduce en la capacidad espiritual de transformarse en animal.

Esto les puede provocar en algunas ocasiones satisfacción mientras imitan conductas asociadas a ese animal, como ciertos movimientos o sonidos.

EL INICIO DE LOS THERIAN

Para conocer el inicio de los therian es importante distinguirlos de creencias relacionadas con híbridos humano-animal que existen desde la antigüedad.

La identidad therian como comunidad contemporánea surgió en la década de 1990 en foros de internet, donde personas que sentían afinidad con este estilo de vida empezaron a organizarse por primera vez.

Además, cabe destacar que aunque la tendencia actual los cateriza con mascaras para identificarse con el animal en cuestión, lo cierto es que esto no es un requisito indispensable y un therian no tiene que estar necesariamente disfrazado.

¿PUEDEN LLEGAR A SER UN PROBLEMA?

Julissa Podestá, en declaraciones a Latina, explicó por qué este fenómeno ha tomado tanta relevancia en las última semanas. “Desde chicos queremos pertenecer a un grupo, sentirnos validados o explorar qué sentimos. Hay quienes no se sienten parte de un grupo o han atravesado problemas y, al encontrar a otros con intereses similares, hallan un sentido de comunidad», sostuvo la especialista.

No obstante, destacó que hay un límite establecido entre el aspecto cultural o de moda y la necesidad de requerir atención especializada. «He visto casos de jóvenes que han mordido a otros o que usan correas, y hasta una nota de un veterinario que ofrecía vacunas para personas que se identifican como animales. Cuando el comportamiento sale de la realidad y el adolescente se aísla, es necesario buscar ayuda».

Asimismo, aconsejó a los padres mantener límites saludables y acompañar a sus hijos de cerca, explorando qué hay detrás de estas conductas. Esclareció que ser therian no es un trastorno mental, siempre que el adolescente mantenga una conexión saludable con la realidad.

«No es un trastorno siempre y cuando no haya señales de depresión o de pérdida de contacto con la realidad. Si el joven empieza a aislarse o encapsularse, es momento de preocuparse», concluyó.