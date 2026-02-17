Punch, el bebé mono que se volvió viral tras ser rechazado por su madre y encontrar consuelo en un peluche

Un pequeño mono del Zoológico de Ichikawa en Japón ha conmovido a todo el mundo luego de que su madre lo rechazara y se aferrara a un peluche que ahora lo acompaña a todos lados.

En videos divulgados en redes sociales se puede ver como el bebé bautizado por sus cuidadores como Punch lo abraza al dormir y lo mantiene cerca en todo momento.

De acuerdo con la información del Zoológico, el mono nació el 26 de julio de 2025. Sin embargo, poco después del parto, su madre lo rechazó, desde entonces el equipo del zoológico asumió sus cuidados.

Durante sus primeros meses de vida, los cuidadores lo alimentaron. Sin embargo, esta dependencia de los humanos le trajo nuevos problemas de convivencia social.

Al no tener contacto materno, no aprendió los códigos básicos de interacción dentro de una manada. El problema se hizo notable cuando a comienzos de 2026 sus cuidadores empezaron su integración de manera gradual.

En medio de todas las dificultades para integrarlo en la manada apareció este peluche, que desde que sus cuidadores se lo obsequiaron acompaña a Punch a todos lados. Este regalo no fue casualidad. Según expertos, este tipo de objetos pueden funcionar como un elemento de apego transicional, ayudando a regular el estrés en etapas de cambio, ofreciéndole sensación de seguridad.

ACEPTACIÓN EN LA MANADA

En las últimas semanas, todos se sorprendieron cuando vieron a un ejemplar adulto acicalando al pequeño Punch y sacando sus piojos. Dentro de los primates, esto implica confianza, aceptación y reconocimiento dentro del grupo.

En otros momentos, el pequeño animal apareció jugando con otros monos bebés, sin ningún tipo de problema e incluso dejó a un lado a su peluche de apoyo emocional durante varios segmentos del juego.

Para los especialistas, estos comportamientos indican una integración incipiente. Aunque admitieron que aún debe integrarse más, ya que se trata de un proceso gradual.

El Zoológico de Ichikawa ha señalado que el caso permite visibilizar el trabajo que realizan los equipos encargados de la crianza y adaptación de primates.