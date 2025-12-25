Todo un encanto: Perritos en Londres recrean un nacimiento viviente y conquistan las redes

Un grupo de perritos se han vuelto virales en Inglaterra luego de convertirse en los protagonistas de un adorable nacimiento.

Esta tierna obra la llevó a cabo una guardería para perros ubicada en Failsworth, Inglaterra, que reunió recientemente a algunos de sus clientes más adorables para poner en marcha esta original idea.

En cuestión de horas la escena se volvió viral, apareciendo en noticieros de todo el mundo y recibiendo miles de comentarios y reacciones.

De acuerdo a como se aprecia en el video compartido por The Pooches Playhouse, el personal tomó 11 de los perritos de la guardería y los vistió para recrear la escena de la Navidad el 13 de diciembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐎𝐎𝐂𝐇𝐄𝐒 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 (@thepoochesplayhouse)

Desde el Niño Jesús hasta María y los Reyes Magos, los peludos artistas posaron para la cámara justo a tiempo para la temporada navideña. Asimismo, en el clip destaca el buen comportamiento de todos, quienes se portaron de una forma muy tranquila ante las cámaras.

La guardería celebró su aparición en la televisión nacional. «Ver nuestra pequeña guardería para perros presentada en This Morning realmente significa mucho para nosotros», acotó.

«Lo que comenzó como un sueño construido en el amor, el cuidado y la mención de las colas se ha convertido en algo de lo que estamos profundamente orgullosos. ¡Gracias a todos los que nos han apoyado, confiado en nosotros con sus perros y creído en lo que hacemos! Este momento es para todos ustedes», indicó.