¿Ya no se acabará el mundo este 25Dic? Lo que dijo ahora el supuesto profeta sobre Año Nuevo que se viralizó

Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
El supuesto profeta de Ghana, Ebo Noah, aseguró que el apocalipsis ya no será este 25 de diciembre y anunció una gran fiesta en la Torre SK, uno de los edificios más modernos del país, para celebrarlo.

«He orado, he ayunado, he donado y he construido y a través de mis oraciones, recibí otra visión. Cuando miras la cantidad de personas que vienen de todo el país, de todo el mundo, la expansión del arca no podía contenerlos, entonces, compartí mi visión con algunos grandes hombres de Dios que también intercedieron conmigo», comentó.

«Después de la intercesión, Dios nos ha dado algo de tiempo para construir más arcas además de la que nos contendrá a todos. Entonces, mañana, nadie debe apresurarse a ningún lugar. No estoy vendiendo boletos, tampoco estoy tomando dinero de nadie. Así que por favor, quédense en casa, diviértanse y también les deseo a todos Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo. Aún así, el arca está allí. Arrepiéntanse, Dios los bendiga», indicó el supuesto profeta.

@ebonoah

GOD HAS ANSWERED OUR PRAYERS🙏🙏#fyp #FYPP #trend #fyppppppppppppppppppppppp @mr.brownofficial2 @Sarkodie @Kofi Kinaata @codemicky

♬ I will pray – Ebuka Songs

LEA TAMBIÉN: PAPA PIDE DIÁLOGO EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA EN SU MENSAJE DE NAVIDAD

Posteriormente, subió otro video en el que anunciaba la gran fiesta. “Hola, soy su amigo Ebo Noah desde la Torre SK para invitarlos a una experiencia muy grande después del diluvio».

«Si no pasa nada, estaré aquí para divertirme con los miembros de SK Tower», comentó. En este sentido, aseguró que la celebración durará hasta el Año Nuevo. «No te la pierdas».

«Que Dios te bendiga. Ven y diviértete con Ebu Noah», concluyó.

Entre los eventos que se realizarán en este sitio hay juegos, brindis, banquetes, pintura en la piscina entre otras sorpresas para los invitados.

