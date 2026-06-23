El alarmante factor que estaría anticipando el riesgo de cáncer en menores de 55 años

Numerosos estudios indican que el riesgo de desarrollar cáncer incrementa con la edad. Sin embargo, una investigación reciente alertó de un crecimiento sostenido de diagnósticos en personas menores a los 55 años.

Científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington (WashU Medicine) hicieron esta investigación que buscó determinar si el envejecimiento biológico avanza más rápido en la actualidad, incrementando el riesgo de cáncer.

Los expertos usaron distintas herramientas para calcular el envejecimiento, como pruebas en nueve sustancias presentes en al sangre. A esto se sumaron estudios clínicos, presión arterial y la capacidad pulmonar.

Tras evaluar a 154.000 adultos jóvenes de Reino Unido, descubrieron que las personas nacidas entre 1965 y 1974 presenta un envejecimiento biológico más acelerado que aquellos de la generación entre 1950 y 1954.

El estudio evidenció un salto aún mayor en quienes nacieron entre 1990 y 1999, quienes tienen un envejecimiento 92% superior a los nacidos entre 1965 y 1969. La diferencia se repite en hombres y mujeres.

RIESGO DE CÁNCER

La investigación determinó que este desfase en la edad biológica representa un mayor riesgo de cáncer en los adultos jóvenes. Quienes tienen una mayor diferencia tiene un 15% más de riesgo de desarrollar cánceres sólidos.

Se trata de los tipos de cáncer que se forman como masas o tumores en órganos, como los pulmones, intestino y el útero, a diferencia de los que se desarrollan en la sangre como la leucemia.

A esto se suma que, mientras que cuando el sistema inmune envejece más rápido de lo espera, incrementa el riesgo de cáncer de pulmón. Si el tejido graso envejece de forma acelerada, aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal.

«Nuestro objetivo final es descifrar cómo los entornos modernos se integran biológicamente para influir en el riesgo de cáncer, transformando la prevención de recomendaciones generales a intervenciones personalizadas», dijo la doctora Yin Cao, participante del estudio.

Ahora los científicos buscan nuevas herramientas para identificar de forma temprana el cáncer. «Esto nos acerca al desarrollo de estrategias de prevención adaptadas a la biología de cada individuo», acotó Cao.