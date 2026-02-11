¿Tienes canas prematuras? Estas serían algunas de las causas no asociadas al envejecimiento

Las canas se suelen asociar generalmente con el envejecimiento, de manera que su aparición progresiva no es algo de qué preocuparse. Sin embargo, habría una serie de factores que aceleran su aparición.

Muchas personas creen que hay una vinculación entre el estrés y la aparición de las canas. Algunos toman como ejemplos a los líderes mundiales, cuyo cabello se suele aclarar con el paso de su mandato.

Especialistas consultados por The New York Times afirmaron que la ciencia todavía no brinda una respuesta clara a este tema. Aunque algunos estudios indican que sí hay una relación entre las canas y el estrés, otros no llegan a conclusiones definitivas.

Las investigaciones que han abordado el vínculo entre el estrés y las canas prematuras son limitadas. A pesar de que la aparición se puede atribuir a experiencias difíciles y estresantes, pero los investigadores aún no pueden hacer ensayos totalmente confiables en humanos.

«Los investigadores no pueden inducir respuestas de estrés artificialmente elevadas en humanos como hacen en animales o células», dijo Ya-Chieh Hsu, especialista en biología de células madre y regenerativa de la Universidad de Harvard.

CAUSAS DE LAS CANAS

Los especialistas insisten en la necesidad de hacer estudios más grandes, precisos y prolongados en humanos para determinar la relación con el estrés. Mientras tanto, recuerdan que la aparición de canas podría estar vinculado a otros factores.

La dermatóloga Victoria Barbosa precisó que la genética se mantiene como el principal causante de las canas prematuras. «Si tienes un padre que encaneció joven, es probable que tú también lo hagas», expuso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL INSÓLITO ERROR DE UNA PLATAFORMA DE CRIPTOMONEDAS QUE CONVIRTIÓ A SUS CLIENTES EN MULTIMILLONARIOS POR UNOS INSTANTES

Igualmente, hay otros factores que pueden provocar canas prematuras, como el vitíligo, la alopecia areata y los trastornos de tiroides. Asimismo, los tratamientos de quimioterapia y las deficiencias nutricionales pueden acelerar el proceso.

Las canas también cuentan con aspecto social que no se puede ignorar, especialmente entre las mujeres. Por tanto, los especialistas dicen que se debe tratar como una transformación y no solo un signo de envejecimiento.