El insólito error de una plataforma de criptomonedas que convirtió a sus clientes en multimillonarios por unos instantes

La plataforma de criptomonedas surcoreana Bithumb entregó por error más de 40.000 millones de dólares en bitcoins a sus usuarios el pasado viernes, luego de un fallo informático que convirtió a varios clientes en multimillonarios durante unos minutos hasta que la compañía bloqueó todas las operaciones.

Bithumb aclaró que el incidente no guardó relación con un hackeo o brechas de seguridad y confirmó la recuperación de casi la totalidad de los fondos. El sistema debía otorgar una pequeña recompensa de 2.000 wones, equivalentes a 1,37 dólares, pero envió criptomonedas por equivocación.

En lugar del bono en efectivo, la plataforma «regaló» a sus clientes más de 40.000 millones de dólares en la popular criptomoneda. La empresa identificó el problema con rapidez y restringió el comercio y los retiros para los 695 afectados en apenas 35 minutos.

La firma detalló que envió erróneamente un total de 620.000 bitcoins a las cuentas de sus usuarios, de los cuales ya recuperó el 99,7%. Bithumb emitió un comunicado oficial el viernes para calmar a los inversores y explicar el origen técnico del suceso.

«Queremos dejar claro que este asunto no tiene nada que ver con hackeo externo o brechas de seguridad y que no hay ningún problema con la seguridad del sistema ni con la gestión de los activos de los clientes», sostuvo la empresa.

El regulador financiero de Corea del Sur convocó a una reunión de emergencia el sábado para revisar lo ocurrido detalladamente. El Servicio de Supervisión Financiera advirtió que cualquier indicio de actividad ilegal derivará de inmediato en investigaciones formales contra la compañía.

BITHUMB BUSCA ESCLARECER EL FALLO

Bithumb prometió cooperar plenamente con las autoridades financieras del país para esclarecer el fallo del sistema. El director ejecutivo, Lee Jae-won, afirmó que tomarán el incidente como una lección y priorizarán la «confianza y tranquilidad del cliente» sobre el crecimiento.

La empresa pagará 20.000 wones, unos 13,66 dólares, como compensación a todos los clientes que usaban la plataforma al momento del error. Además, la firma anunció que eximirá las comisiones de transacción como parte de un paquete de medidas reparatorias, reseñó BBC.

Bithumb reforzará sus controles internos mediante la mejora de los sistemas de verificación actuales. La plataforma incorporará inteligencia artificial para detectar transacciones anómalas de manera automática y evitar que se repitan episodios de esta magnitud económica.

Este incidente reabrió el debate internacional sobre la necesidad de imponer controles regulatorios más estrictos al sector de las criptomonedas. Los errores operativos en grandes entidades financieras suelen generar episodios de alta volatilidad y preocupación en los mercados globales.