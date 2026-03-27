¿Tener una dieta repetitiva sirve para bajar peso? Esto reveló un estudio

Todos los que han intentado bajar de peso alguna vez han variado su alimentación, esperando encontrar alguna que refleje resultados positivos. Sin embargo, un estudio reciente indica que tener una dieta estable es de gran ayuda.

La Asociación Psicológica Estadounidense publicó el estudio en la revista Health Psychology, con el que analizó si tener una dieta repetitiva y mantener un consumo establece calorías es eficiente para bajar de peso.

Aunque no lograron probar la causa y efecto, encontraron que una asociación entre una dieta estable y la pérdida de peso. Los resultados indicaron que la clave está en la regularidad alimentaria.

Tras evaluar 112 casos de adultos con sobrepeso, los especialistas concluyeron que quienes siguen una dieta repetitiva y estable bajaron más peso que aquellos que cambiaron habitualmente su menú diario.

DETALLES DE LA DIETA

Los investigadores establecieron un programa de control de peso durante 12 semanas para confirmar su hipótesis. Igualmente, parece que los resultados positivos pueden estar más asociados con la psicológica que con el metabolismo o la dieta en sí misma.

De acuerdo al estudio, tomar decisiones constantes sobre la comida agota la fuerza de voluntad. Con el paso de los días, se puede llegar a complicar el cumplimiento idóneo de un plan de alimentación.

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Por su parte, aquellos con una dieta regular, con repetición de comidas y un consumo calórico estable, cumplieron mejor su plan. Esto se debe a que las elecciones se vuelven un hábito automático, en lugar de distintas decisiones que se deben sostener con el tiempo.

El estudio ganó importante visibilidad porque incluyó registros digitales de alimentos y pesaje diario. Así pues, los psicólogos lograron observar y seguir los hábitos reales de los pacientes.