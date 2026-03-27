¿Cuánto tiempo pueden estar congeladas tus frutas y verduras? Esto aconsejan especialistas

Congelar frutas y verduras pueden ser una solución práctica para mantener la frescura y calidad de estos alimentos. Especialistas afirman que la seguridad alimentaria no se ve comprometida, aunque siempre hay un periodo límite.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) afirman que estos alimentos pueden preservar la mayor parte de sus nutrientes y sabor.

Igualmente, hay que tomar en cuenta distintos factores, como el tipo de fruta o verdura, la temperatura del congelador y hasta las condiciones de almacenamiento. Sin embargo, los expertos concluyen que los alimentos se pueden congelar durante varios meses.

De acuerdo al USDA, la mayoría de estos alimentos se pueden conservar en óptimas condiciones entre 8 y 12 meses. Este tiempo se puede alcanzar siempre y cuando el congelar funcione a una temperatura constante.

CONGELAR LOS ALIMENTOS

Las agencias sanitarias confirman que la seguridad no se ve afectada por mantener a los alimentos congelar. Sin embargo, dependiendo de cada caso, el sabor y la textura pueden llegar a alterarse.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición detalló que las fresas, arándanos y cítricos mantienen mejor su calidad. El caso contrario ocurre con frutas más blandas, como el melón y durazno.

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Por su parte, el brócoli, zanahorias y guisantes mantienen la textura y el sabor en los procesos de congelamiento. Las verduras de hoja verde y los tomates suelen perder la firmeza en los primeros meses.

Independientemente de los alimentos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda envases herméticos y bolsas aptas para congelar. Así pues, se evita la formación de cristales de hielo y se reduce el riesgo de quemaduras.