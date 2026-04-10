Talento venezolano: Joaquín Pérez será el primer artista hiperrealista infantil que expondrá sus obras en exposición en Italia

Un talentoso artista venezolano de 11 años, oriundo de Puerto Ordaz, estado Bolívar, será el primer hiperrealista infantil que expondrá sus obras en la prestigiosa exposición internacional de arte «We are the World» en Florencia, Italia.

Su nombre es Joaquín Miguel Pérez y a su corta edad ya tiene nueve años de experiencia. «Yo dibujo desde que tengo uso de razón, desde los dos años. Dibujaba en el piso, en las paredes, en todas partes».

«Yo me exijo mucho. Me gusta que los dibujos me queden bien», comentó el joven artista en entrevista a Televen.

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Joaquín Miguel Pérez, un talentoso niño venezolano de 11 años oriundo de Puerto Ordaz, estado Bolívar, será el primer hiperrealista infantil que expondrá sus obras en la prestigiosa exposición internacional de arte «We are the World» en Florencia,… pic.twitter.com/Rhm9s6Kmu0 — Reporte Ya (@ReporteYa) April 9, 2026

A su corta edad ya se ha presentado en la Galería de Arte Nacional del país. «Me sentí muy bien. Había gente que pasaba y yo les decía que lo hice yo, pero la gente no me creía porque lo había hecho muy bien», recordó.

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Su madre, señaló que desde el primer momento que lo vio dibujar se dio cuenta del talento de su hijo. «Cuando empezó a dibujar, la primera vez que yo lo vi, tenía mucha precisión en los trazados. Yo tengo cuatro sobrinos que también los había visto rayar y no había visto esa precisión y cuando vi que hacia trazos tan perfectos para su edad, tenía dos años, dije que ahí había un artista».

Mientras tanto, su padre, destacó la importancia de fomentar los talentos de sus hijos. «En ese instante en que vemos que nuestros hijos tienen otra capacidad, otra pasión, eso es lo que lo hace él, y desde allí fomentarlos y proyectarlos. Nos gusta que él se ha construido él. Por supuesto, allí estamos nosotros siempre presentes, acompañándolo», asentó.