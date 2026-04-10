¿Se viene la reapertura aérea? Experta reveló cuándo podrían volver las aerolíneas venezolanas a EEUU

Vicky Herrera de Díaz, presidente de AVAVIT, reveló que varias aerolíneas venezolanas ya están conversando con autoridades de los Estados Unidos para retomar las operaciones con ese país.

«Hay solicitudes que ya están avanzando. Láser, por ejemplo hablaba del mes de julio. En este sentido, también están avanzando en ese orden de ideas. Esperamos que realmente para el mes de julio podamos empezar a ver los vuelos de aerolíneas venezolanas», dijo en una entrevista para Shirley Radio.

De igual forma, se refirió al regreso de American Airlines al país previsto por la propia aerolínea para el 30 de abril.

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«El itinerario aún no aparece en sistema, sin embargo ya hay un anuncio y esto representa la seguridad de que ya estamos por iniciar. Probablemente algunos ajustes que tienen que ver con el tema operativo, pero en cualquier momento estarán en sistema para que inicie la comercialización», señaló.

Además, precisó que en un principio habrá pocos asientos disponibles, pero que se espera que esto aumente con el pasar del tiempo.

El avión habilitado por la aerolínea norteamericana cuenta con 88 asientos de pasajeros. «Es un avión relativamente pequeño para lo que implica esta operación Sin embargo, sabemos que en la medida que la operación vaya avanzando, las condiciones seguramente irán modificándose», concluyó.