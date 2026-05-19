¿Sufres de ronquidos? Este sería el impacto físico y emocional, según un experto

El médico Sebastián López, especialista en sueño y apnea, reveló detalles sobre el impacto que tienen los ronquidos en la salud física y emocional, a la vez que explicó los problemas que genera en la vida en pareja.

López, conocido como Dr. Ronquido, brindó una entrevista al medio argentino Infobae. Al ser consultado sobre este fenómeno cotidiano, aseguró que tienen un impacto silencioso, tanto en quienes lo padecen como en su entorno.

El especialista instó a romper los prejuicios de peso sobre los ronquidos, negando que se trate de un problema de la población con sobrepeso. «Depende de otros factores», dijo López, quien alertó sobre el efecto en la vida en pareja.

«La consulta del ronquido, en general, siempre digo que es una consulta de dos personas: la que ronca y la que sufre el ronquido», expuso López. «Es todo un desbalance emocional, porque dos personas que duermen mal es imposible que regulen su humor», indicó.

López explicó que los ronquidos generan «mucha pelea, mucha emocionalidad en la rutina diaria». Con el paso del tiempo, las parejas pueden llegar a terminar durmiendo en habitaciones separadas para descansar mejor.

LÓPEZ SOBRE EL DIAGNÓSTICO

El médico recordó que el ronquido «es un ruido que se va a producir porque el aire va a entregar de una forma distorsionada». «Va a hacer que las estructuras de la boca vibren», indicó López, señalando que se puede deber a una patología de la nariz o de la boca.

«Hemos normalizado que el ronquido es algo situacional, algo divertido, que pasa siempre. Pero el ronquido es una patología. Es como si nosotros viéramos la punta de un iceberg, es lo primero que pasa. Por debajo de todo eso hay un montón de problemas», acotó López.

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López recordó que los ronquidos están asociados a problemas cardiovasculares. Señaló especialmente que hay mayor riesgo a la hipertensión, las arritmias, accidentes cerebrovasculares, infartos y enfermedades neurológicas.

El especialista concluyó que «el ronquido se soluciona», pero primero se debe identificar la causa y tener un diagnóstico claro. «Hay que buscar un médico especialista que entienda del tema y que busque cuál es la solución para cada uno», sentenció López.