¿Dormir con o sin ropa? El veredicto de los expertos para tener un sueño más profundo

La comunidad médica y los usuarios mantienen un debate constante sobre si es mejor dormir con ropa o desnudo, ya que diferentes investigaciones demuestran que esta decisión final afecta de forma directa a la calidad del descanso, la termorregulación del cuerpo y el bienestar general de las personas.

La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos (National Sleep Foundation) asegura que el cuerpo necesita una temperatura óptima para conciliar y mantener un sueño profundo. Por esta razón, quitarse la ropa ofrece ventajas claras en los climas cálidos o para aquellos individuos que suelen sudar durante la noche.

Un informe de la revista médica británica Sleep Medicine Reviews detalla que las prendas ajustadas o los materiales sintéticos perjudican gravemente la ventilación de la piel. Este fenómeno incrementa la incomodidad nocturna y provoca interrupciones constantes que arruinan el descanso de las personas.

Dormir sin ropa o usar prendas ligeras acelera la disipación del calor corporal y ayuda a bajar la temperatura central del organismo. Este descenso térmico activa los ciclos profundos del sueño y aumenta la eficiencia del descanso nocturno, ya que el cuerpo alcanza las fases reparadoras con mayor facilidad.

LAS CONSECUENCIAS DEL EXCESO DE ROPA EN EL SUEÑO

La Fundación Nacional del Sueño destaca en sus estudios que el exceso de abrigo y el calor acumulado interrumpen el descanso de forma constante. Estos factores provocan múltiples despertares nocturnos y fatiga matutina, mientras que un ambiente fresco garantiza una recuperación física y mental óptima.

Los especialistas de la Fundación Nacional del Sueño y del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) aclaran que la preferencia personal y el entorno guían la elección final. El usuario debe evaluar la temperatura del cuarto, la ventilación, la privacidad y su propio confort antes de acostarse.

«Beneficios y riesgos de dormir desnudo, según la ciencia» constituye el eje de las investigaciones de la Universidad de Ámsterdam difundidas por la revista Journal of Physiological Anthropology. El estudio asocia el dormir desnudo con una regulación térmica eficiente y con la liberación de melatonina, la hormona del sueño.

La Fundación Nacional del Sueño señala que la caída en la temperatura corporal central asegura ciclos de sueño profundos y continuos. Los durmientes experimentan así una mayor sensación de alivio y recuperan niveles superiores de energía por la mañana, sobre todo en habitaciones con temperaturas moderadas.