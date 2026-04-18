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Las señales de dolor que podría estar enviándote tu perro y no te has dado cuenta

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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Los perros, al igual que todos los seres vivos, tiene sus propios métodos para manifestar dolor. Aunque algunos dueños pueden creer que es fácil detectar estas señales, sería más difícil de lo que se piensa, de acuerdo a un estudio.

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Especialistas consultados por The Conversation indicaron que los perros suelen manifestar el dolor de distintas formas. Pueden ser desde signos bastante obvios hasta cambios de comportamiento sumamente sutiles.

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Por ejemplo, los especialistas precisaron que los perros pueden alterar su rutina, su estado de ánimo y hasta sus movimientos habituales. En caso de no detectar las señales, la salud y el bienestar del animal podría estar en riesgo.

Los perros pueden manifestar su dolor con síntomas evidentes, como levantar la pata, cojear o dejar de jugar repentinamente. La mayoría de los dueños los pueden detectar, pero hay otros que pasan desapercibidos.

LAS SEÑALES DE LOS PERROS

Especialistas afirmaron que hay diversos comportamientos menos notorios que pueden manifestar malestar, como pueden ser bostezar de forma inusual, lamerse la nariz o parpadear con mucha frecuencia.

También es posible que los perros cambien los patrones de sueño, aumenta la inquietud nocturna y hay conductas extrañas como perseguir a la familia. Asimismo, pueden evitar el contacto físico, permanece inmóvil o girar la cabeza en repetidas ocasiones.

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Otros perros pueden evidenciar un menor interés en el juego o elegir nuevos lugares para dormir. Cambios en el pelaje y la posición de las orejas son aspectos a tomar en cuenta.

La principal recomendación es la observación ante alguna alteración de la actitud, movilidad o ánimo. En caso de ser necesario, la consulta con el veterinario debe ser el primer paso si surgen dudas.

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