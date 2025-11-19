Subastan una carta del «verdadero» Jack del Titanic: «Vine a llorar por mi Rose»

La historia del Titanic ha trascendido con el paso de las décadas y ha generado una gran fascinación por la tragedia. Tras el estreno de la película, este naufragio, donde murieron más de 1.500 personas, también se tornó un tinte de romance.

Es ampliamente conocida la historia de amor entre Jack Dawson y Rose DeWitt en Titanic, la película dirigida por James Cameron. A más de un siglo del naufragio, una subasta volvió a poner sobre la mesa a esta cinta ganadora del Óscar.

Se trata de la historia de Ernest Tomlin, un joven pasajero de tercera clase del Titanic. Cuando estaba en el trasatlántico, escribió una carta dirigida a su familia, en donde confesaba tener el corazón roto por su ruptura con una mujer llamada Rose.

«No se lo digáis a nadie, pero hace 24 horas vine a llorar un buen rato para recuperar a mi Rose, pero llorar no servirá de nada, ¿verdad?», escribió Ernest en una carta de cinco páginas que envió a su madre y hermanos.

«En algún momento de nuestras vidas nos vemos obligados a afrontar duras realidades; mi momento ha llegado. Ha llegado el momento; lamento tener que dejaros a todos», acotó en otro pasaje de la carta.

FUE ESCRITA EN EL TITANIC

De acuerdo a las investigaciones, parte del archivo de Tomlin fue escrito en el Titanic. Una carta tiene la fecha del 10 de abril de 1912, día en que zarpó el trasatlántico, y fue enviada desde Irlanda, último puerto que tocó antes de su travesía final.

Especialistas afirman que se trata de uno de los lotes más completos relacionados con el Titanic. Además de la historia de amor con Rose, Ernest reveló algunos detalles sobre la vida de los pasajeros de tercera clase.

Los organizadores de la subasta consideran que el archivo tiene un valor estimado de 66.000 dólares. Además de los escritos de Ernest, el lote incluye un billete de un dólar cosido a su chaleco y dos cartas de la White Star Line confirmando su fallecimiento y entierro.

Este archivo representa una novedad absoluta para los coleccionistas, de acuerdo a especialistas. Las cartas relatan la experiencia de un joven, marcada por el desamor, en medio de la tragedia que representa el Titanic.