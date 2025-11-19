¿Realmente es bueno apagar el router por las noches? Lo que debes hacer para mejorar tu wifi

Desde hace años se han ido popularizando diferentes mitos o técnicas que sirven supuestamente para alargar la vida del Router o mejorar la calidad del Wifi, entre otras cosas. Una de las costumbres más extendidas consiste en apagar el Wifi cuando se deja de usar, pero ¿Realmente esto funciona?

La tradición popular cuenta que al apagar el wifi por las noches, este «descansa», y se evitan e incluso aseguran que reduce la factura de luz. Sin embargo, estas ideas no solo son inexactas, sino que pueden terminar perjudicando el rendimiento del equipo.

MITOS FALSOS

Con respecto al ahorro de energía, un router consume entre 10 y 12 vatios por hora, por lo que apagarlo por las noches no hará una gran diferencia en la factura eléctrica.

Asimismo, cabe destacar que estos aparatos no necesitan «descansar». Los router están diseñados para funcionar las 24 horas, igual que un módem o un servidor. De hecho al apagarlos con frecuencia sufren por las fluctuaciones térmicas que podrían dañar sus componentes internos y acortar su vida util.

Por otra parte, la seguridad del router no depende de apagarlo o no, sino de usar contraseñas seguras, cifrado WPA2 o WPA3 y mantener el firmware actualizado.

¿CUÁNDO DEBES APAGAR EL WIFI EN TU CASA U OFICINA?

Es recomendable apagar el router cuando se van a tener ausencias prolongadas o vacaciones. Esta práctica reduce consumos innecesarios y el riesgo frente a tormentas eléctricas o picos de tensión.

Por otra parte, si se sobrecaliente es recomendable apagarlo y revisar la ventilación. Cambiarlo a un lugar donde circule el aire puede ser conveniente en estos casos, antes de volver a encenderlo.

Otra cosa que realmente funciona son los reinicios ante fallas temporales. Esta técnica puede liberar procesos trabados y hacer que se restablezca el internet en caso de una falla menor.

Además, si el proveedor asigna direcciones IP rotativas, apagar el router por unos minutos puede ayudar a obtener una nueva y resolver ciertos bloqueos.

Para finalizar, si sospechas de hackeo, apagar el router sirve para expulsar dispositivos desconocidos. Luego, es clave cambiar las contraseñas y revisar la configuración de seguridad.