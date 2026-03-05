Apple lanzó al mercado la MacBook Neo, es la «más barata» de la historia: estas son sus características

La empresa tecnológica Apple sorprendió a todos sus seguidores con el lanzamiento de tres nuevas computadoras Mac, incluyendo el modelo más barato en la historia de la compañía con «tan solo» 599 dólares.

Durante varios años, el modelo más barato de la gama Mac era una laptop de 999 dólares. Sin embargo, la MacBook Neo rompió el mercado y marcó un precio históricamente bajo para los estándares de Apple.

«Presentamos la MacBook Neo, una Mac increíble a un precio sorprendente. Con un diseño duradero, hermosos colores y potentes funciones, es una forma mágica de enamorarse perdidamente de la Mac, todos los días», dice Apple en su página web.

El modelo más económico de la MacBook Neo tendrá un precio de 599 dólares con 256 GB de almacenamiento y 8 RAM. Solo hay otro modelo, con 512 GB de memoria interna y Touch Id, alcanzando un precio de 699 dólares.

Igualmente, Apple presentó la nueva MacBook Air con chip M5 con un precio de 1.099 dólares en la versión de 13 pulgadas y 1.299 para la de 15. La línea Pro tiene un precio base de 1.699 dólares, pero las versiones más costosas superan los 3.000.

LA NUEVA MACBOOK DE APPLE

Aunque la compañía presentó tres modelos, la MacBook Neo se llevó todos los focos. El equipo cuenta con una duración de batería superior a las 16 horas, mientras que ofrece varias de las principales características de las computadoras de Apple.

«Las apps y herramientas de IA que más usas, como ChatGPT y Canva, funcionan a la perfección en la MacBook Neo. Ofrece una experiencia de IA fluida y versátil que te abre nuevas posibilidades para tu trabajo y tus aficiones», dice la empresa.

Apple también destacó la cámara FaceTime HD de 1080p, conjunto de micrófonos duales y los dos altavoces de proyección lateral de la MacBook Neo. A esto se suman herramientas que permiten «productividad diaria», como jugar, trabajar y estudiar.