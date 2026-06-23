¿Saludar con la mano a tu computadora? El ‘novedoso’ método de Google para comprobar que eres humano

Google comenzó a explorar un nuevo sistema de verificación de identidad que pide a los usuarios realizar gestos con la mano frente a la cámara, como «saludar» al ordenador, para confirmar que son personas reales.

Según la información divulgada por Google, lo que se busca reforzar la detección de humanos frente a bots cada vez más avanzados en internet.

Se precisó que la iniciativa se enmarca en la evolución de los sistemas de verificación conocidos como CAPTCHA, diseñados para diferenciar a usuarios humanos de programas automatizados.

Durante años, estos sistemas han sido una barrera contra ataques de spam, registros masivos falsos y saturación de servicios web, pero su eficacia se redujo con el avance de la inteligencia artificial y los bots más sofisticados.

¿CÓMO FUNCIONARÍA?

Es por ello, que el nuevo enfoque se basa en el análisis de la cámara del dispositivo del usuario, solicitando «acciones o gestos» como mover la mano o realizar movimientos simples.

Estas acciones permiten al sistema rastrear la estructura y el comportamiento del movimiento para determinar si se trata de una persona real o de una simulación generada digitalmente.

El sistema requiere que los usuarios otorguen acceso explícito a la cámara y activen la función de reconocimiento de gestos.

Vale destacar, que CAPTCHA seguirá siendo una de las plataformas clave en este tipo de verificaciones, incorporando estas nuevas modalidades de interacción.

Google subrayó que las grabaciones no se asocian a identidades personales y se eliminan tras la verificación, además de que el acceso a la cámara puede revocarse en cualquier momento.

La compañía también señaló que se mantienen alternativas para usuarios con necesidades de accesibilidad que no puedan realizar gestos con las manos, incluyendo desafíos visuales y de audio.