Cada segundo cuenta: ¿Cómo ganarle la batalla a un ACV y qué no hacer ante posibles síntomas?

Un accidente cerebrovascular (ACV) representa una de las emergencias médicas más habituales y peligrosas en todo el planeta, aunque la velocidad con la cualquier persona reaccione podría definir por completo el destino del paciente, ya que una rápida atención médica detiene las secuelas físicas irreversibles y salva vidas de forma directa.

Los médicos aconsejan detectar de inmediato señales críticas como la pérdida de simetría en el rostro, la debilidad en los brazos o piernas y los problemas repentinos para hablar. Debes llamar a las ambulancias sin perder un solo segundo, dejando de lado la peligrosa idea de automedicarse o esperar sentados a que el malestar desaparezca por sí solo.

Restar importancia a las alertas corporales, ingerir fármacos sin guía y creer erróneamente que este problema ataca únicamente a la vejez figuran entre las peores equivocaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que la incidencia global subió un 50% las últimas dos décadas, y que uno de cada cuatro adultos pasará por esto.

Un ACV interrumpe el suministro de sangre al cerebro mediante un bloqueo obstructivo (isquémico) o la rotura de una arteria (hemorrágico), existiendo también una variante transitoria que remite en minutos. La edad avanzada acelera el peligro, al igual que la hipertensión, el consumo de tabaco, la diabetes, el colesterol elevado y el sedentarismo.

LA REGLA FAST PARA IDENTIFICAR EL ACCIDENTE

La Mayo Clinic promueve la regla FAST para memorizar los pasos de salvamento: Rostro (caída al sonreír), Brazos (debilidad al elevarlos), Habla (torpeza expresiva) y Tiempo (urgencia absoluta). A esto se suman alarmas repentinas como la visión borrosa, la visión doble, los mareos agudos, la pérdida del equilibrio y las caídas sin motivo.

La doctora Virginia Pujol, jefa del Centro Integral de Neurología Vascular de Fleni, explicó a Infobae: «Durante un partido de fútbol, una jugada puede revisarse varias veces antes de tomar una decisión. El VAR permite volver atrás, observar los detalles y detectar aquello que pudo haber pasado desapercibido. Cuando hablamos de un ACV, en cambio, no hay repetición posible. Reconocer los síntomas a tiempo y actuar sin demora puede marcar una diferencia significativa en la evolución de una persona».

La misma especialista describió detalladamente los síntomas que exigen una reacción inmediata: «Aparición repentina de asimetría facial, como que un lado de la cara no se mueva al sonreír; pérdida de fuerza o sensibilidad en un brazo o pierna, usualmente de un solo lado; dificultad para hablar o comprender; pérdida del equilibrio o coordinación, y cefalea muy intensa de inicio súbito».

LO QUE NO SE DEBE HACER ANTE UN POSIBLE ACV

Por su parte, la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) ordena contactar urgentemente a los paramédicos y trasladar al afectado al centro hospitalario más cercano. La Mayo Clinic refuerza esta premisa recordando firmemente que «cada minuto cuenta», por lo que prohíbe quedarse de brazos cruzados aguardando una evolución favorable espontánea.

«Ante cualquiera de estos síntomas, la recomendación es buscar atención médica inmediata y activar el sistema de emergencias», remarcó la Dra. Pujol sobre la relevancia del soporte profesional. Solo los médicos especialistas logran identificar el tipo de lesión mediante tomografías o resonancias e iniciar los fármacos idóneos dentro de las primeras cuatro horas.

Los expertos de Fedace señalan que un error catastrófico consiste en «esperar para acudir al hospital» o suponer flojamente que «ya se pasará». Esta actitud pasiva destruye las opciones de recuperación del paciente, debido a que, según recalca con contundencia la propia organización médica, «el tiempo es vida y cerebro».

Tomar aspirinas por cuenta propia altera la coagulación y empeora drásticamente un ACV de tipo hemorrágico, por lo que requieres un diagnóstico preciso antes de ingerir cualquier pastilla. Tampoco ignores la juventud de la víctima, pues las malformaciones congénitas, los problemas cardíacos ocultos y los malos hábitos dañan a personas de menor edad.