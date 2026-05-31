SACÓ LOS PASOS PROHIBIDOS: Robot se hizo viral en China por su sorprendente forma de bailar

Un robot humanoide cautivó a grandes multitudes en un bullicioso centro comercial de Pekín, China, al ejecutar fluidos e impresionantes movimientos de baile, haciéndose viral rápidamente en las redes sociales.

La máquina se convirtió en el centro de atención de los compradores mediante una impresionante demostración de destreza tecnológica en vivo. Este evento funcionó como una prueba tangible de los rápidos avances que registra la industria robótica en China.

Un video difundido muestra cómo el robot imitó con precisión y elegancia diversos movimientos humanos complejos. Lo hizo ante la mirada de los observadores en el establecimiento comercial.

En ese sentido, el espectáculo permitió a los ciudadanos vislumbrar lo que puede ser el futuro de la interacción directa entre humanos y robots en espacios públicos.

La coreografía sofisticada además puso de manifiesto importantes saltos tecnológicos en materia de equilibrio, control motor e inteligencia artificial.

A humanoid robot drew a crowd at a Beijing mall with its surprisingly smooth dance moves. 🤖🕺 Would you stop and watch?#ChinaSeen pic.twitter.com/HYkJWan1NH — CGTN (@CGTNOfficial) May 31, 2026

AVANCES EN ROBÓTICA EN CHINA

Esta demostración en Pekín subrayó el ritmo acelerado de la innovación para los profesionales de negocios y entusiastas de la tecnología que siguen los mercados asiáticos. El sector tecnológico evidencia una creciente integración de la robótica de alta gama en entornos comerciales cotidianos de China.

Recientemente, otra clase de robot se hizo viral en el gigante asiático. Esto, después de que las autoridades estrenaran máquinas para mejorar el tránsito en otras ciudades del país. Lo mismo ocurrió con autómatas diseñados para prestar apoyo a los cuerpos policiales.

La transición de los robots humanoides desde los entornos de laboratorio hacia los escenarios del mundo real se vuelve cada vez más común en el país asiático. Esta migración tecnológica señala una nueva era de aplicación práctica de la inteligencia artificial en la vida diaria de los ciudadanos chinos.