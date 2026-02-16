Reportaron caída de la red social X en varias partes del mundo este 16Feb

Este lunes, 16 de febrero, usuarios de distintas partes del mundo reportaron fallas en la red social X, antiguo Twitter.

La página web Downdetector registró varios reportes de los usuarios a partir de las 9:30 de la mañana. De igual forma, destaca que el incremento no se ha detenido desde entonces.

Para las 9:51 a.m., X recibió más de 42.449 reportes de fallas en la plataforma.

Los internautas indicaron que la mayor parte de los problemas son desde la aplicación con 52% de los reportes, mientras la página web registró 16%.

Esta no es la primera vez que la plataforma experimenta caídas en los últimos meses. Desde que Elon Musk adquirió la compañía, X ha enfrentado varios problemas técnicos.