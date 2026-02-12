Tendencias

¿La «adicción clínica» a las redes sociales existe? Director de Instagram en el ojo del huracán tras polémicas declaraciones

Por Carlos Ramiro Chacín
Adam Mosseri, director de Instagram, aseguró el miércoles que las personas no pueden ser «clínicamente adictas» a las redes sociales, generando un amplio debate y críticas en plataformas de Internet.

Las declaraciones de Mosseri se dieron en el marco del histórico juicio por adicción a las redes sociales. La demandante, una joven de 20 años, afirmó que las empresas desarrollan funciones adictivas para atraer a jóvenes usuarios.

Mosseri fue el primer ejecutivo en testificar en este juicio en el que están involucrados Meta, TikTok, Snapchat y otras redes sociales. Al subir al estrado, fue interrogado por Mark Lanier, abogado del demandante, según medios internacionales.

«Es importante diferenciar entre la adicción clínica y el consumo problemático», detalló Mosseri. En tal sentido, rechazó de manera enfática la idea de que los usuarios puedan ser «clínicamente adictos», a las redes sociales.

Mosseri consideró que algunas personas usan la palabra «adicción» de manera coloquial, poniendo como ejemplo cuando alguien dice estar «adicta» a una serie. Para el ejecutivo, no se trata de un diagnóstico médico sino de una expresión.

MOSSERI HABLA DEL «USO PROBLEMÁTICO»

A la vez que negaba la posibilidad de adicción, Mosseri insistió en usar el término «uso problemático». El ejecutivo comparó este análisis con «ver la televisión más tiempo del que te apetece».

«Es relativo», dijo Mosseri, aunque luego reconoció que no es médico. «Sí, existe la posibilidad de usar Instagram más de lo que uno se siente cómodo», acotó el ejecutivo, que también negó que Instagram apunte a usuarios adolescentes para aumentar ganancias.

«Ganamos menos dinero con los adolescentes que con cualquier otro grupo demográfico en la plataforma», explicó Mosseri. «Los adolescentes no se registran en anuncios y no tienen muchos ingresos disponibles», acotó.

Las palabras de Mosseri no pasaron desapercibidas y ha recibido críticas de internautas. Cada vez son más los estudios que alertan de las graves consecuencias que acarrean las redes sociales a la salud mental de los adolescentes.

