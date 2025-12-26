Exestrella de Nickelodeon, Tylor Chase, destruyó la habitación de hotel que le pagó otro recordado actor, esta fue la decisión que tomó la familia

El actor y rapero Daniel Curtis Lee, recordado por su participación en la serie de Nickelodeon ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, reveló que su excompañero de elenco, Tylor Chase, destruyó la habitación de hotel que le había pagado para que no durmiera en la calle.

Destacó que apenas unas horas después de que Tylor Chase se registrara, la administración del motel se comunicó con él para informarle que la habitación había quedado en «condiciones alarmantes».

«Esa noche recibí una llamada de la gerencia. Están molestos. La puerta quedó abierta ¿Por qué hay un microondas en la bañera? El refrigerador está volcado. Yo me siento tan devastado», admitió.

Asimismo, admitió que ya le habían dicho que esto podía pasar. «Su familia me dijo que habían probado lo del hotel antes y no funcionó. ¿Por qué asumiste que ibas a poder? Ya sabes poder arreglar esta situación. Ni siquiera creo que nosotros deberíamos estar en este punto».

No obstante, cuestionó la falta de apoyo que ha recibido por parte de organismos del Estado.

«No entiendo cómo un sistema no está en orden ¿verdad? Tenemos todos estos sistemas sociales. Estoy sorprendido de que estos sistemas no puedan trabajar de manera efectiva, no son sistemas de calidad. Los Ángeles tenemos que hacerlo mejor, bueno el condado de Riverside, en este momento y California».

«Es cuestión de cuidarlos, asegurémonos de que esté funcionado», concluyó.

LO INTERNARON EN UN HOSPITAL

Tras lo ocurrido, el exactor infantil de Nickelodeon fue internado en un hospital del sur de California para recibir atención médica y una evaluación psiquiátrica.

El Daily Mail reseñó que este nuevo intento de ayuda se ejecutó entre amigos, excompañeros de elenco y su propia familia.

Precisamente, Jake Harris, influencer y empresario radicado en Los Ángeles, logró contactar a un centro de crisis que accedió a evaluar a Chase.

«Determinaron que necesitaba ayuda inmediata y lo llevaron a un hospital local para un tratamiento de 72 horas. Ahora está en buenas manos. Y el futuro se ve prometedor. Solo necesitaba que alguien realmente hiciera algo para ayudarlo», comentó.