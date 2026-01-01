¿Quieres retomar la rutina de comidas y ejercicio tras el fin de las fiestas? Esto aconsejan expertas

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo puede dejar importantes secuelas en el cuerpo, como inflamación, retención de líquidos y malestar digestivo. Ante estos escenarios, los especialistas brindaron algunos consejos.

Algunas personas hacen dietas detox o rutinas de ejercicio para «depurar» al cuerpo de los excesos de las fiestas. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la recuperación se puede dar sin medidas extremas.

«No ‘arruinaste’ nada en una semana; el cuerpo tiene memoria. Mi consejo es no intentar compensar», dijo a Infobae la profesora de Educación Física Claudia Lescano, licenciada en Alto Rendimiento Deportivo y especialista en Medicina del Ejercicio y Salud.

Lescano subrayó que es un error hacer ayunos extremos o entrenamientos excesivos luego de las fiestas. Al contrario, recomendó retomar la rutina habitual sin frustraciones ni autoexigencias desmedidas.

HÁBITOS DEL CUERPO

Por otra parte, la especialista en endocrinología, Ana Cappelletti, recordó que los «hábitos saludables se construyen con el tiempo». Por tanto, considera normal que esta rutina se relaje hacia el final del año.

Las especialistas afirmaron que el cuerpo debe permanecer hidratado durante el retorno a la rutina. «El agua es la mejor aliada: tras los brindis y las comidas pesadas, la hidratación suele estar por el piso», expuso Lescano, quien llamó a consumir dos o tres litros diarios.

La comida también es un factor crucial y, según Cappelletti, «es clave recrear un ambiente saludable en casa». «Reorganizar la alacena y la nevera, y priorizar la compra de alimentos frescos, frutas y verduras de estación», acotó.

El aspecto final que no puede pasar desapercibido es el descanso. Las expertas afirman se debe dormir al menos siete horas para la recuperación efectiva del sistema digestivo y hormonal.