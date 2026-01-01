Esta es la razón por la que nos cuesta cumplir nuestras metas de Año Nuevo

Uno de los aspectos más característicos del Año Nuevo es marcarnos una serie de metas que cumpliremos el próximo año. Puede haber distintos propósitos, como mejorar la salud, relaciones o hábitos.

No obstante, cuando se aprecia la cruda realidad queda en evidencia que muchas personas abandonan sus metas poco después de iniciarlas. Incluso, algunos los postergan hacia los próximos años y nunca comienzan.

Diversos estudios científicos han abordado este fenómeno y uno de los más interesantes es el de la Universidad de Scranton. Al evaluar las metas, descubrieron que para el 8 de enero tan solo el 23% de quienes se fijaron metas las han comenzado.

En América Latina la situación podría ser aún peor, a pesar de que faltan datos más específicos. Un estudio de Portafolio determinó que el 57% de los colombianos dice que no tiene suficiente energía para sostener sus metas personales. Hay tendencias similares en México, Argentina, Chile y Brasil.

¿POR QUÉ DESCARTAMOS LAS METAS?

Estudios publicados por la American Psychological Association (APA) coinciden en que la desmotivación, la fatiga acumulada y los problemas de salud mental son factores importantes para no alcanzar las metas.

La APA señaló que la falta de energía y el agotamiento contribuyen al abandono prematuro de las metas. Esto pasa tanto en el ámbito laboral como en el personal.

Los especialistas también coinciden en que la ausencia de metas específicas o un plan concreto dificulta, aún más, que se alcancen estos retos. Con el paso de las semanas, deriva en frustración y abandono.

Ante este escenario, los especialistas insisten en que se deben marcar metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y limitadas en el tiempo. De tal forma, se puede valorar el esfuerzo y superar los obstáculos que se presentan.