¿Qué tienen en común las personas más felices? Esto reveló un estudio de Oxford

Una investigación de científicos de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, identificó los aspectos que tienen en común las personas con mayor felicidad, destacando que hay algunos rasgos conductuales que impactan el bienestar del ser humano.

El estudio, liderado por Karl Overdick y Jan-Emmanuel De Neve, fue publicado en la revista International Journal of Happiness and Development. Los resultados abarcan las respuestas de 80.000 participantes en 76 países.

De acuerdo al estudio, la paciencia, la confianza, el altruismo y la cooperación se asocian con mayores niveles de felicidad. Estas características serían tan importantes para la satisfacción personal como los factores materiales.

El estudio buscó identificar los factores a nivel mundial y no solamente en Reino Unido. En tal sentido, tras evaluar a participantes de decenas de países, determinó que el efecto positivo de estos rasgos es observable en distintas culturas, religiones y niveles económicos.

RASGOS DE LA FELICIDAD

Estos «rasgos conductuales» no son solamente indicadores de felicidad, sino que también son comunes en las personas que tienen una satisfacción vital y una importante disminución de la preocupación.

De igual forma, el estudio determinó que factores como tristeza y nerviosismo disminuyen a medida que aumentan el altruismo o confianza. La satisfacción con la vida se incrementa con mayores niveles de estos rasgos.

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Otro aspecto a tomar en cuenta es que la generosidad y cooperación refuerzan el sentido de pertenencia y vínculo social. Estos aspectos contribuyen a reducir el malestar emocional, incrementando la felicidad.

Igualmente, los autores aclararon que el estudio tiene un enfoque estrictamente correlacional, no de causalidad. Es decir, las personas con felicidad pueden tener estas características, pero no son necesariamente la razón de dicho bienestar.