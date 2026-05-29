¿Por qué cada 28 de mayo se celebra el Día Mundial del Perro sin Raza?

Este 28 de mayo se conmemora en la sociedad occidental el Día Mundial del Perro sin Raza. Más allá de una celebración, este día busca rendir un homenaje a la figura de estos animales y su belleza única.

Se trata de una conmemoración relativamente nueva, puesto que la iniciativa nació apenas en 2013, de la mano de la periodista española Melisa Tuya. Con el apoyo de distintas organizaciones de protección animal, surgió el Día Mundial del Perro sin Raza.

De acuerdo al blog Tienda Animal, la fecha busca concientizar a la sociedad sobre el valor de la adopción. Aunque el nombre menciona a los perros sin raza, el mensaje se busca extender a toda la especie.

«Se trata, por tanto, de una fecha necesaria para resaltar y hacer ver a todo el mundo la cantidad de perros que esperan para ser adoptados desde las protectoras de animales», indica la página especializada.

CUALQUIER PERRO ES ESPECIAL

La conmemoración parte de la premisa de que cualquier perro es especial y tiene un valor. En ese sentido, busca dar visibilidad a la situación que viven millones de animales en las calles o en refugios, esperando ser adaptados.

También espera romper los prejuicios que hay contra los perros mestizos, señalando que no hay mayor diferencia que con un ejemplar de raza, más allá de su cuidado y procedencia. En la práctica, son solo animales que buscan un hogar en el que cuál ser felices.

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Melisa Tuya, responsable de esta iniciativa, lleva más de dos décadas explicando las ventajas de adoptar a un perro sin raza o mestizo, destacando su capacidad de adaptación al entorno y tienen mayor resistencia a las enfermedades.

En el Día Mundial del perro sin Raza, considera adoptar a uno de los tantos ejemplares que están en los refugios esperando un hogar. En Venezuela hay numerosas organizaciones de protección animal que podrían estar cuidados al amigo de cuatro patas con el que siempre has soñado.