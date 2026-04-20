Qué sucederá con tus cuentas de WhatsApp y Gmail cuando mueras: así lo gestionan las plataformas

La gestión de las cuentas digitales —como WhatsApp, Gmail, Netflix y las entidades bancarias— tras la muerte de una persona se ha convertido en un tema cada vez más relevante, especialmente ante la cantidad de servicios que concentran información personal, financiera y familiar.

Es por ello, que las plataformas como WhatsApp, Gmail, Netflix y las entidades bancarias cuentan con políticas específicas para manejar la inactividad o permitir el acceso a los herederos, pero no todas ofrecen mecanismos directos para recuperar datos o administrar perfiles.

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La preocupación por la privacidad y necesidad de garantizar el acceso legal a estos activos digitales ha impulsado a muchos usuarios a informarse sobre qué ocurre con sus cuentas cuando ya no están.

WHATSAPP

En el caso de WhatsApp, la política es clara: si una cuenta permanece inactiva durante más de 120 días, el sistema la elimina automáticamente junto con todos los datos asociados.

La plataforma define inactividad como la ausencia total de conexión a Internet desde la aplicación, incluso si esta continúa instalada en el dispositivo.

Tras cuatro meses sin uso, los contactos pueden notar la desaparición de la foto de perfil o recibir un aviso de que el número ya no está registrado.

La única forma de mantener activa la cuenta de un fallecido es que los familiares tengan acceso al teléfono y lo utilicen periódicamente; de lo contrario, no existe un mecanismo oficial para recuperar o gestionar su contenido.

CUENTAS BANCARIAS

Las cuentas bancarias, por su parte, están sujetas a un marco legal más estricto y definido por cada país.

Según el Banco de España, los herederos tienen derecho a solicitar información y disponer de los fondos del fallecido, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Si la cuenta era de un único titular, todos los herederos deben autorizar cualquier movimiento. En las cuentas conjuntas, los cotitulares tampoco pueden disponer libremente del dinero sin el consentimiento de los herederos del titular fallecido.

Además, las entidades pueden bloquear temporalmente la cuenta en caso de conflictos o dudas legales, previa notificación a los interesados.

GOOGLE CON GMAIL

Google aplica una política diferente para sus servicios, incluida la cuenta de Gmail.

Una Cuenta de Google se considera inactiva después de dos años sin uso, momento en el que la empresa puede eliminarla junto con todos los datos vinculados: correos, archivos de Drive, fotos y más.

La actividad no se limita a Gmail; ver videos en YouTube, realizar búsquedas o usar cualquier servicio asociado también cuenta para mantenerla activa.

Google recomienda que, si una persona tiene varias cuentas en un mismo dispositivo, cada una se utilice al menos una vez cada dos años para evitar su eliminación automática.

NETFLIX

En cuanto a Netflix, el proceso depende del nivel de acceso de los familiares.

Si se tiene acceso a la contraseña, pueden cancelar la suscripción directamente desde la página de la cuenta. Si no la tienen, la plataforma solicita que se contacte al soporte técnico y se proporcione información como el correo o número asociado, además de los datos de pago.

Aunque no existe un protocolo específico para fallecimientos, la empresa facilita la cancelación siempre que se pueda verificar la titularidad.

Por tanto, estas políticas muestran que la gestión de la vida digital tras la muerte sigue siendo un terreno complejo, donde cada plataforma establece sus propias reglas y donde la planificación previa puede evitar conflictos futuros.