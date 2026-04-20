El impresionante video de la Tierra que grabó un astronauta de la misión Artemis II con su iPhone

La tripulación de Artemis II compartió un espectacular video tomado mientras sobrevolaban la Luna, donde se puede apreciar el ocaso de la Tierra, que se oculta poco a poco en el horizonte.

Una de las cosas más curiosas de estas imágenes, más allá de su majestuosidad, es que el astronauta Reid Wiseman usó su propio iPhone para hacerlas mientras pasaban por el lado oculto de la Luna.

«Solo hay una oportunidad en esta vida. Como ver el atardecer en la playa desde el asiento más extranjero del cosmos, no pude resistirme a un video de celular», comentó.

Asimismo, describió que en ese momento su compañera también estaba haciendo fotos con una cámara profesional.

«Puedes oír el obturador en la Nikon mientras Christina Koch está martillando con soportes de tres disparos y capturando esas excepcionales fotos a través de la lente de 400 mm. Victor Glover estaba en la ventana tres viendo con Jeremy Hansen a su lado».

«Apenas podía ver la Luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento, pero el iPhone era del tamaño perfecto para captar la vista… esto está sin cortar con un zoom 8x que es bastante comparable a la vista del ojo humano. Disfruta», resaltó.

#20Abr | La tripulación de Artemis II compartió un espectacular video tomado mientras sobrevolaban la Luna, donde se puede apreciar el ocaso de la Tierra, que se oculta poco a poco en el horizonte. Video: @NASA pic.twitter.com/6O4SYM0sBP — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 20, 2026

En las imágenes también se pueden apreciar características del terreno, como cráteres de impacto, antiguos flujos de lava y grietas y crestas superficiales formadas a medida que la Luna evolucionaba lentamente con el tiempo.

También observaron diferencias de color, brillo y textura, que proporcionan pistas para que los científicos comprendan la composición y la historia de la superficie lunar.