Revelan la bebida que activa el metabolismo, transforma tu energía y memoria después de los 40

Los expertos por fin definieron cuál es la bebida más recomendada para activar el metabolismo, mejorar la energía y potenciar la memoria en personas mayores de 40 años, según especialistas en nutrición y salud.

A medida que avanza la edad, muchas personas experimentan cambios en su nivel de vitalidad, concentración y control del peso, por lo que la elección de alimentos y bebidas adecuadas se vuelve clave para mantener el bienestar.

LEA TAMBIÉN: EL SALTO ÁNGEL FUE NOMINADO COMO PRINCIPAL ATRACCIÓN TURÍSTICA DE SUDAMÉRICA EN EL WORLD TRAVEL AWARD 2026

En este contexto, el café destaca como una herramienta accesible y cotidiana que puede integrarse fácilmente en la rutina matutina.

De acuerdo con nutricionistas consultadas por publicaciones científicas y medios especializados, el café sobresale por su contenido de polifenoles, vitaminas del grupo B y magnesio.

Estos compuestos favorecen la salud metabólica, protección celular y el funcionamiento de neurotransmisores esenciales para la atención y el enfoque.

ESTADO DE ALERTA

La cafeína, su componente más conocido, estimula la liberación de noradrenalina, dopamina y serotonina, sustancias que influyen directamente en el estado de alerta, el ánimo y la claridad mental.

Investigaciones recientes también señalan que el café incrementa la oxidación de grasas durante el ejercicio y eleva el gasto energético incluso en reposo.

Esto representa una ventaja para quienes buscan controlar el peso o combatir la fatiga matutina. Además, su aporte de antioxidantes ayuda a contrarrestar el daño oxidativo asociado al envejecimiento y favorece la recuperación muscular tras la actividad física.

Las expertas españolas Laura Jorge Martínez y Diana Vitoria-Martin coinciden en que estos efectos son reales y medibles en el rendimiento diario.

Asimismo, el consumo regular de café contribuye a mantener un ritmo de trabajo más estable y una mayor claridad mental durante la mañana.

La noradrenalina inducida por la cafeína mejora la concentración, mientras que la dopamina y la serotonina ayudan a estabilizar el ánimo y reducir la sensación de cansancio.

Estos beneficios se vuelven especialmente relevantes en mujeres en etapa de perimenopausia, quienes suelen experimentar fluctuaciones energéticas y cognitivas debido a los cambios hormonales

OTRAS OPCIONES PARA EL METABOLISMO

Si bien el café tradicional ofrece el mayor impacto metabólico, existen alternativas como el té verde o el matcha que aportan antioxidantes, aunque con un efecto menor sobre el metabolismo.

Los especialistas recomiendan evitar el exceso de azúcar, ya que puede contrarrestar los beneficios al generar picos de glucosa.

Integrado con equilibrio y dentro de una dieta saludable, el café puede convertirse en un aliado para mejorar la energía, función cognitiva y el rendimiento físico a partir de los 40 años.