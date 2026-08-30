¿Qué le pasa al cuerpo tras 30 días sin comer carne? Esto reveló un sorprendente estudio

Un reciente estudio publicado en MedComm reveló los efectos biológicos que ocurren tras eliminar los alimentos de origen animal durante un mes. La investigación, liderada por la Universidad de California en San Diego y la Universidad de Friburgo, evaluó a 48 adultos sanos divididos entre una dieta vegana y una rica en carne, ambas con un aporte calórico similar.

Los científicos analizaron más de 800.000 sitios de metilación del ADN, un proceso epigenético que regula la actividad genológica sin alterar el código genético. En el grupo vegano observaron modificaciones en rutas asociadas al sistema inmunitario, la respuesta al estrés, el procesamiento de la insulina y el crecimiento celular. Además, detectaron marcadores compatibles con menor inflamación, como una menor proporción de neutrófilos y mayor presencia de células T CD4.

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Mediante el uso de relojes epigenéticos, dos mediciones sugirieron una posible desaceleración de la edad biológica en quienes comieron vegano durante cuatro semanas.

No obstante, los investigadores y expertos como la nutricionista Michelle Routhenstein precisaron que estos cambios son marcadores moleculares y no una prueba definitiva de menor envejecimiento real o mayor longevidad. Estos hallazgos coinciden con un estudio previo de la Universidad de Stanford realizado en gemelos idénticos durante ocho semanas.

LOS RIESGOS DE NO COMER CARNE DE FORMA ABRUPTA

Por otro lado, la evidencia científica advierte sobre los riesgos nutricionales de esta transición. Una revisión en Nutrients señala que dejar la carne reduce el consumo de grasas saturadas, pero disminuye la aportación de vitamina B12 y yodo.

Asimismo, la falta de B12 puede causar daños neurológicos, por lo que exige suplementación. Nutrientes como hierro, zinc, calcio y vitamina D también requieren una planificación rigurosa, especialmente en etapas críticas del desarrollo.

En conclusión, el trabajo demuestra que el cuerpo reacciona con rapidez a nivel molecular ante un cambio de dieta. Sin embargo, los especialistas enfatizan que el beneficio real depende de la calidad de los alimentos elegidos y que incluir más vegetales resulta provechoso sin necesidad de adoptar un veganismo estricto.