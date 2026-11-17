En las últimas horas se ha reportado una caída masiva de servicios en Estados Unidos, principalmente relacionados con Apple, Google y Microsoft.

Miles de usuarios reportaron problemas para acceder al soporte de Apple, la App Store, iCloud y Apple Pay.

Según la página Downdetector, un servicio que monitorea las interrupciones, los informes de problemas con Apple Pay comenzaron a aumentar drásticamente alrededor de las 11:40 de la mañana.

Los informes de interrupciones en iCloud también comenzaron a dispararse justo antes del mediodía.

Entre los principales servicios afectados estarían:

Soporte de Apple

iCloud,

Apple Pay

App Store

Apple Business Manager

Apple Music

Apple Store

Iniciar sesión con Apple

Tarjeta Apple

Además, la web ha reflejado que en estos momentos habría otros servicios caídos como Gmail, Microsoft Outlook, los hoteles Marriott, Microsoft 365, Playstation Network e incluso Google.

Aún se desconoce el alcance total de la interrupción, ya que la página de estado del sistema de Apple no ha ofrecido ni una explicación de la caída del servicio ni un plazo para la restauración de los servicios afectados.

De igual forma, las otras empresas implicadas en la caída, tampoco se han pronunciado al respecto.

REACCIONES EN REDES

A través de redes sociales, varios usuarios también comentaron lo sucedido. «Apple Pay no funciona», señalaron.

Otro usuario también informó de problemas para iniciar sesión en su cuenta de Apple, describiendo repetidos fallos de verificación al intentar acceder a iCloud. «¿Alguien más tiene problemas para iniciar sesión en iCloud de Apple / Verificación de cuenta de Apple? Mi iPhone me pide constantemente que vuelva a introducir la contraseña de mi cuenta de Apple, pero sigue fallando… Dice “Error de verificación: se produjo un error desconocido”», publicó el usuario.

Otro usuario expresó su frustración por la interrupción: «Cómo solucionar esto… es un gran problema para mí».