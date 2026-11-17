Una joven murió mientras participaba en un aparentemente inofensivo reto viral de TikTok que lleva por nombre «piedra, papel o tijeras» en República Dominicana.

La víctima respondía al nombre de Katia Araujo, quien murió delante de sus amigos y seres queridos que también participaban en el reto.

Esta nueva modalidad del piedra, papel o tijeras, consiste que en que tres personas juegan al popular juego y el victorioso tiene que ir a una mesa repleta de comida e ingerir la mayor cantidad de alimentos durante el tiempo que sus rivales corren a un punto establecido y regresan.

De acuerdo con el video que salió a la luz, al momento de ingerir alimentos a toda velocidad la mujer se atragantó debido a la gran cantidad de comida que pretendía comer. De un momento a otro las risas pasaron a preocupación.

Lamentablemente, ninguna de las personas presentes supo cómo actuar para hacer que expulsara la comida que aparentemente obstruía sus vías respiratorias y finalmente la joven perdió la vida.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han ofrecido un dictamen médico oficial que certifique la causa exacta de la muerte. De igual forma, no se han reportado detenciones por la muerte.