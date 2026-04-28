¿Cuál es la mejor posición para dormir? Estos son los factores a tomar en cuenta cada noche

Cada persona tiene una posición favorita para dormir, lo cual puede afectar la calidad del descanso y hasta la salud física y mental. Ahora un grupo de especialistas analizaron distintos casos y señalaron las diferencias entre cada postura.

Especialistas citados por Popular Science indican que no existe una postura ideal para dormir. En tal sentido, la mejor posición depende de las molestias de cada individuo, presencia de enfermedades, dolores específicos y hasta de un posible embarazo.

La ciencia ha identificado ventajas y riesgos de dormir boca arriba, de lado o boca abajo. En tal sentido, es importante adaptar la posición a cada persona para conseguir el descanso deseado.

DORMIR BOCA ARRIBA

Esta posición brinda una alineación neutra de la columna y el cuello, lo que permite que las vías respiratorias permanezcan libres durante el descanso. Se trata de una posición ideal para los bebés, puesto que reduce el riesgo de síndrome de muerte súbita.

Sin embargo, el doctor John Saito, de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, subrayó que no es una posición recomendable para quienes tengan personas con problemas respiratorios. Estas molestias se pueden agravar si se duerme boca arriba.

DE LADO

Se trata de una de las posturas más habituales y ofrece diversas ventajas. «Dormir de lado, con el cuerpo relativamente recto, ayuda a alinear la columna vertebral», detalló Saito, quien recordó que la posición fetal alivia dolores lumbares.

Saito explicó que dormir sobre el lado derecho favorece la circulación y reduce la presión sobre el corazón. Por su parte, acostarse hacia la izquierda podría activar el sistema glinfático, que limpia los desechos metabólicos en el cerebro durante el sueño.

¿Y BOCA ABAJO?

Diversos estudios desaconsejan dormir boca abajo, puesto que puede forzar el cuello y generar tensión lumbar. Sin embargo, todavía millones de personas se encuentran cómodos en esta posición y, en dado caso, debían usar una almohada delgada bajo las caderas.

Igualmente, hay que recordar que cambiar de posición durante la noche es normal y, mientras no genere molestia, no implica riesgos. «Nadie duerme como un tronco sin moverse», indicó Saito.

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La mejor posición para dormir tan solo la puedes elegir tú, dado que hay riesgos y beneficios para cada persona. Aunque los estudios ofrecen cierta orientación, son las propias sensaciones las que definirán la posición ideal para el descanso.