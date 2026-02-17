El video viral del heroico rescate de un perrito en plenas inundaciones en Turquía

Dos empleados de un restaurante en Turquía se convirtieron en héroes luego de luchar durante varios minutos para evitar que un perrito se ahogara en las inundaciones que están afectando varias localidades de ese país.

Según medios locales, los empleados del área de picnic Hilal en Dimçayı, Alanya, se movilizaron cuando notaron que la corriente iba a arrastrar al perrito. En un video divulgado en redes sociales se puede ver como lograron sujetarlo en el último momento, mientras la inundación lo arrastraba.

Sin embargo, el rescate no terminó allí, ya que tuvieron que luchar para evitar que resbalara, hasta que finalmente lo subieron al tejado. El dueño del establecimiento, Serkan Şimşek, compartió la historia en redes sociales. «Aunque lo perdiéramos todo, no lo cambiaríamos por un compañero de viaje», comentó.

Alanya Dimçayı’nda felaketin içinde yürek ısıtan kurtarma https://t.co/HG2qRis7aY pic.twitter.com/cpkGDvAM6s — Alanya Postası (@AlanyaPostasi) February 14, 2026

Tras las fuertes lluvias en el distrito de Alanya, se produjeron inundaciones en los alrededores del río Dim, cuyo nivel de agua aumentó considerablemente. Los equipos respondieron a las inundaciones durante toda la noche. El rápido aumento del nivel del agua dejó sumergidos algunos negocios a lo largo de la ribera.

Autoridades emitieron alerta roja y han evacuado varias viviendas. La Gobernación del Distrito de Alanya anunció que el nivel del agua en la presa de Dim ha alcanzado un nivel crítico debido a las fuertes lluvias.

Asimismo, alertó que además de la descarga por el desagüe inferior, también se está desbordando el aliviadero, ya que el limitado volumen restante de la presa se está llenando rápidamente. Por lo cual, llamó a residentes de poblados cercanos a que evacuen de inmediato y se trasladen a zonas más altas y seguras.